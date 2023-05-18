Похоже, что ремейк тактической ролевой игры Front Mission 1st не ограничатся релизом на Switch и выйдет на консолях и ПК ©

Обновленное HD-переиздание впервые вышло на гибридном устройстве Nintendo в конце прошлого года, но теперь трофеи начали появляться на серверах Sony, что говорит о скором анонсе порта на PS4. Маловероятно, что Square Enix ограничится релизом только на этой платформе — вполне вероятно, что мы увидим игру и на ПК. Но пока у нас есть только явный намек на релиз на PlayStation 4, так что не будем забегать вперед.

Это не первый раз, когда Front Mission выходит на платформах PlayStation, поскольку оригинал 1995 года был позже обновлен для PS1 с дополнительными функциями и контентом. К сожалению, она была доступна только в Японии, хотя впоследствии эта же версия была переведена на Nintendo DS и локализована по всему миру.

Front Mission 2, изначально игра для PS1, также переделывается для Switch, и можно предположить, что она также будет переведена на PS4, как только истечет период временной эксклюзивности для Nintendo.