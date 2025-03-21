Студия создателя XCOM представила тактическую RPG Frosthaven, основанную на популярной настольной игре

На Future Game Show состоялся анонс Frosthaven — тактической стратегической RPG, основанной на популярной настольной игре Айзека Чайлдреса. Разработкой занимается Snapshot Games, студия Джулиана Голлопа, легендарного создателя оригинальной серии XCOM. Чайлдрес лично консультирует проект, который ожидается на PC в конце 2025 года.

Frosthaven продолжает наследие Gloomhaven, предлагая тёмное фэнтези, глубокую тактическую систему и кооперативный мультиплеер. В рамках анонса был представлен первый геймплейный трейлер, демонстрирующий механику игры.

Также 27 марта стартует закрытое бета-тестирование, которое продлится до 24 апреля. Записаться можно на PlayFrosthaven.com. Snapshot Games приглашает как фанатов Gloomhaven, так и поклонников настольного оригинала Frosthaven, чтобы они помогли улучшить цифровую версию перед её выходом в Steam Early Access.

Джулиан Голлоп, глава Snapshot Games, отметил:

«Мы знаем, насколько любима эта игра, и постарались сохранить дух оригинала, добавив удобные цифровые возможности».

Айзек Чайлдрес, создатель оригинала, добавил:

«Замечательно видеть, как наш мир оживает в цифровом формате».

Frosthaven станет новым эталоном цифровых адаптаций настольных игр, предлагая верность первоисточнику и удобную форму для новых игроков.