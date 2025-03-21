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Frosthaven 2026 г.
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
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Студия создателя XCOM представила тактическую RPG Frosthaven, основанную на популярной настольной игре

butcher69 butcher69

На Future Game Show состоялся анонс Frosthaven — тактической стратегической RPG, основанной на популярной настольной игре Айзека Чайлдреса. Разработкой занимается Snapshot Games, студия Джулиана Голлопа, легендарного создателя оригинальной серии XCOM. Чайлдрес лично консультирует проект, который ожидается на PC в конце 2025 года.

Frosthaven продолжает наследие Gloomhaven, предлагая тёмное фэнтези, глубокую тактическую систему и кооперативный мультиплеер. В рамках анонса был представлен первый геймплейный трейлер, демонстрирующий механику игры.

Также 27 марта стартует закрытое бета-тестирование, которое продлится до 24 апреля. Записаться можно на PlayFrosthaven.com. Snapshot Games приглашает как фанатов Gloomhaven, так и поклонников настольного оригинала Frosthaven, чтобы они помогли улучшить цифровую версию перед её выходом в Steam Early Access.

Джулиан Голлоп, глава Snapshot Games, отметил:

«Мы знаем, насколько любима эта игра, и постарались сохранить дух оригинала, добавив удобные цифровые возможности».

Айзек Чайлдрес, создатель оригинала, добавил:

«Замечательно видеть, как наш мир оживает в цифровом формате».

Frosthaven станет новым эталоном цифровых адаптаций настольных игр, предлагая верность первоисточнику и удобную форму для новых игроков.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
PanKotovsky
Frosthaven — тактической стратегической RPG
продолжает наследие Gloomhaven

Ну то есть не РПГ, а карточная игра.

100500 комнат с по сути карточными головоломками.

Так и говорите, а то пошаговая тактическая РПГ, ага, да...

4
NFiria

Выглядит как уха за 2 копейки но без рыбы, сваренная в подвале на отъ@бись

2
Александр Гоголев

Даже это выглядит на голову лучше, чем Герои нью эра.

0
James_sun

Только Голлоп создал серию X-Com. С дефисом, да. А до XCOM ее уже упростили гении из Fyraxis.

0
The Great Troll

выглядит как мобильная дрочильня

-1
Ammati

Как, то дешево. "Студия создателя XCOM" не ждал я от них такой ерунды.

-2