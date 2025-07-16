Тактическая RPG Frosthaven от создателя XCOM выходит в ранний доступ 31 июля

Тактическая RPG Frosthaven, основанная на культовой настольной игре, выходит в раннем доступе 31 июля на PC через Steam. Цена на старте составит $39,99. Разработчики из Snapshot Games и издатель Arc Games сообщают, что на этом этапе игроки получат около трети от запланированного контента, включая кооператив, восемь героев, более 40 заданий и систему строительства собственного аванпоста. Обновления будут выходить каждые три месяца.
Ранняя версия включает как одиночный режим, так и онлайн-кооператив на 2–4 человек. Доступно восемь уникальных классов, включая шесть стартовых и двух открываемых по мере прохождения. Каждый персонаж обладает своим стилем игры, способностями и механиками, требующими глубокого тактического подхода. Боевая система основана на использовании карт действий, что делает каждый ход важным и требует внимательного планирования.
Игроки смогут развивать и укреплять аванпост, строя новые здания, открывая квесты и дополнительные механики. Мир Frosthaven живой и опасный: вас ждут сменяющиеся времена года, разные биомы, анимации высокого качества и проработанный художественный стиль. Игра адаптирована под новичков — встроенные обучающие миссии и доступные уровни сложности помогут освоиться в суровой северной глуши.
По словам Джулиана Голлопа, главы Snapshot Games, запуск ранней версии — это начало большого пути. Разработчики намерены активно взаимодействовать с сообществом, собирая отзывы и улучшая баланс, интерфейс и техническое состояние проекта. Frosthaven должен стать не просто адаптацией настольной игры, а полноценной цифровой RPG с глубокой стратегией, кооперативом и уникальной атмосферой.
Frosthaven — это духовный наследник Gloomhaven, создающий новую главу в жанре тактических RPG. Полноценный релиз игры намечен на 2026 год.
40$ за это 💩 так там и донат будет, даже не сомневаюсь. Куда катится игровая индустрия 🖕
40 баксов за ранний доступ, дожили
Опять фиолетовая цветовая гамма ...
а тактика выйдет? как понял там только колоду компоновать
А че она на мобилку похожа?
Выглядит как мобилка и далеко не самая симпатичная (
Выглядит как игра для мобилок, не такого ждешь от создателей X-COM.
А... Джулиан Голлоп. Он создатель старого X-Com от 94 года и Phoenix Point.
То, что я тут вижу, лично мне не нравится, но я надеюсь, что Голлоп останется на плаву и в будущем выпустит еще что-нибудь xcom'оподобное.
ебать скатились создатели легендарной XCOM сделали какую то ебаную мобильную парашу и втирают её по 40$ ебанутые