Авторы Frostpunk 2 показали новые геймплейные кадры в свежем тизере

Студия 11 bit воспользовалась выставкой PC Gaming Show, чтобы показать несколько новых изображений Frostpunk 2. Авторы обещают более подробную презентацию в ближайшем будущем.

Тем не менее, она дает краткий взгляд на город, который сильно изменился со времен первой части, особенно в плане масштабов. Однако игра не собирается отказываться от своего повествования, основанного на постапокалиптической атмосфере, которая сделала ее предшественницу такой особенной.

Сама суть Frostpunk остается неизменной. Ледяная атмосфера, политические и социальные конфликты, фракции с разными точками зрения, которыми нужно управлять, и многое другое. Вряд ли это произведет революцию в концепции, но это приятное развитие.

Выход Frostpunk 2 запланирован на 2024 год, а в конце сегодняшнего тизера директора 11 bit studios Якуб Стокальски и Лукаш Ющик заявили, что полноценный геймплейный трейлер "не за горами".