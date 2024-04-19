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Frostpunk 2 25.07.2024
Стратегия, Выживание, Строительство, Постапокалипсис, Стимпанк
8.1 172 оценки

Бета-версия Frostpunk 2 получила хвалебный трейлер, подчеркивающий положительные впечатления

monk70
Новости

Frostpunk 2 от 11 bit Studios еще даже не вышла, но уже заслужила похвалу за свою недавнюю бета-версию. Новый хвалебный трейлер показывает, что критики думают о сиквеле о социальном выживании.

Бета-версия, доступная до 22 апреля для тех, кто оформил предзаказ Deluxe Edition на ПК, включает предварительный просмотр Utopia Builder. Режим «Песочница» предлагает 40 процентов общего опыта, поскольку игроки управляют своим поселением в гораздо большем масштабе, чем раньше, имея дело с различными фракциями. Конечно, сильный холод остается такой же угрозой, как и раньше.

Frostpunk 2 выйдет 25 июля на ПК, а 11 bit Studios обещает после запуска еще больше фракций, колоний, карт и сюжетной кампании.

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