Бета-версия Frostpunk 2 получила хвалебный трейлер, подчеркивающий положительные впечатления

Frostpunk 2 от 11 bit Studios еще даже не вышла, но уже заслужила похвалу за свою недавнюю бета-версию. Новый хвалебный трейлер показывает, что критики думают о сиквеле о социальном выживании.
Бета-версия, доступная до 22 апреля для тех, кто оформил предзаказ Deluxe Edition на ПК, включает предварительный просмотр Utopia Builder. Режим «Песочница» предлагает 40 процентов общего опыта, поскольку игроки управляют своим поселением в гораздо большем масштабе, чем раньше, имея дело с различными фракциями. Конечно, сильный холод остается такой же угрозой, как и раньше.
Frostpunk 2 выйдет 25 июля на ПК, а 11 bit Studios обещает после запуска еще больше фракций, колоний, карт и сюжетной кампании.