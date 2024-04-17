Frostpunk 2 на релизе получит поддержку DLSS и XeSS

Frostpunk 2 появится на всех основных платформах 25 июля. Игра, являющаяся продолжением знаменитой первой части, вызвала большой ажиотаж среди миллионов игроков по всему миру: перед ее запуском в списках желаний было 2 миллиона заявок.

Студия 11-bit недавно запустила бета-тестирование Frostpunk 2, но отсутствие Nvidia DLSS разочаровало многих игроков. После интервью с разработчиками мы получили подтверждение, что Nvidia DLSS будет доступна в игре при запуске. Из беседы с техническим директором Шимоном Яблоньским мы узнали, что разработчик стремится предоставить игрокам широкий спектр возможностей. Это означает, что будут предоставлены как Nvidia DLSS, так и Intel XeSS.

Мы стремимся предоставить игрокам все доступные технологии. Сюда входят DLSS и XeSS, которые будут доступны после выпуска игры.

Это отличная новость для фанатов, поскольку многие выразили обеспокоенность по поводу того, что игра, возможно, будет полагаться исключительно на FSR 3. Nvidia уже несколько лет является лидером в области технологий масштабирования, поэтому включение DLSS в такой крупный релиз, как Frostpunk 2, более чем приветствуется.