Frostpunk 2 получила новый патч с улучшениями баланса, геймплея и интерфейса

Два дня назад разработчики из 11 bit studios рассказали о планах по развитию Frostpunk 2 и сообщили, что обновление под номером 1.2.0 выйдет в конце этого года. Оказалось, что игрокам не пришлось долго ждать - обновление уже доступно для скачивания. Новый патч направлен на улучшение баланса, геймплея и интерфейса.

Патч вводит новые события фракций, а также устраняет ошибку, из-за которой протесты в игре происходили бесконечно. Теперь жители городов будут лучше реагировать на происходящие в них события. Также произошли некоторые изменения в дереве идей и передаче ресурсов, сократилось время загрузки и сохранения, появились новые подсказки.

Многочисленным изменениям подверглись и карты в режиме «Строительства утопии» (Utopia Builder). Разработчики в той или иной степени улучшили каждую карту, например, переместили ресурсы или добавили дополнительные эффекты (положительные и отрицательные) в некоторые зоны, а также подправили существующие.

Разумеется, это только краткое перечисление содержания обновления. Ознакомиться со всеми изменениями можно в посте разработчиков в Steam.