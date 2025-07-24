Консольные версии Frostpunk 2 появятся в середине сентября

Хорошие новости для поклонников игры на выживание от 11 bit studios. Стала известна дата выхода Frostpunk 2 на PS5 и Xbox Series X/S. Более того, игра будет доступна в Game Pass сразу после запуска.

Выход Frostpunk 2 запланирован на PS5 и Xbox Series X/S 18 сентября 2025 года. Консольная версия игры была тщательно оптимизирована для обеспечения комфортного игрового процесса с контроллером. Разработчики сосредоточились на создании улучшенной схемы управления, обеспечивающей мгновенный доступ к ключевым функциям и действиям.

В честь выхода игры на консолях Frostpunk 2 также будет доступен в двух специальных физических изданиях. Первое — Icebreaker Edition, которое включает в себя 3D-диораму, артбук и повесть, расширяющую вселенную игры. Второе — Whiteout Edition, которое, помимо специальной упаковки Shadowbox, будет включать обновление до Deluxe Edition. Покупатели Whiteout Edition также получат доступ к трём дополнениям.