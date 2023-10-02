Новая информация и скриншоты Frostpunk 2

С Frostpunk польские студии 11 bit создали одну из самых захватывающих стратегических игр последнего десятилетия. Разработчики умело смешали стратегию строительства с элементами выживания, чтобы рассказать захватывающую и сложную историю снежного ледяного апокалипсиса. За каждый прожитый день приходилось тяжело трудиться, каждую потерю нужно было мучительно компенсировать. Каждый работник был важен – и в случае сомнений приходилось отправлять детей на угольные шахты, чтобы иметь возможность отопить дом за ночь. Во второй части все становится намного масштабнее.
Frostpunk 2 начинается спустя 30 лет после кампании первой части. Путь вперед проложили самые травмирующие переживания. Самый лютый холод преодолен, и выживанию человечества больше не угрожает непосредственная опасность. Конечно, еще морозно, но теперь появилась перспектива: человечество смиряется с холодом, выживание уступает место процветанию, которое оно может. Это делает Frostpunk 2 немного менее интимной: если в первой части вы знали каждого жителя по имени, то во второй части города и численность их населения значительно вырастают.
Путь к морозной утопии по-прежнему непрост. Жертвы все еще нужны. И граждане хотят иметь право голоса, которое поддерживается новой политической системой. Различные группы интересов, такие как заядлые Ледяные Крови и прагматичные Технократы, обращаются к игроку, чтобы представить свои идеи. Должны ли дети идти в пропагандистскую школу или оставаться с родителями? Разрешено ли посторонним входить в город или они закрыты? Может быть, вы принимаете только квалифицированных специалистов? Вы не сможете угодить всем.
Решения затем принимаются голосованием совета. Игроки не всесильны: для проведения реформ им необходимо большинство в совете. Для этого можно оказать давление на депутатов, создать настроение и пообещать будущие уступки. Если потом не придерживаться этого, будут последствия в виде протестов. Группы, которые постоянно подвергаются презрению, могут стать радикальными.
Чую вторая часть будет такой же легендарной и захватывающей как и первая!!!
Первая была захватывающей только на первый раз к сожалению...слишком все заскриптовано было...
прошел на обычке и все? красава, попробуй пройти все сценарии на выживание
ну хоть картинки показали. самая ожидаемая стратегия в следующем году.
Трубы подходят к котельной . Походу во второй части будут нефтяные месторождения вместо угольных.
Ну скорей всего не сразу, нефтяные, ну масштаб в игре походу вырастит.
Выглядит отлично.