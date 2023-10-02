Новая информация и скриншоты Frostpunk 2 ©

С Frostpunk польские студии 11 bit создали одну из самых захватывающих стратегических игр последнего десятилетия. Разработчики умело смешали стратегию строительства с элементами выживания, чтобы рассказать захватывающую и сложную историю снежного ледяного апокалипсиса. За каждый прожитый день приходилось тяжело трудиться, каждую потерю нужно было мучительно компенсировать. Каждый работник был важен – и в случае сомнений приходилось отправлять детей на угольные шахты, чтобы иметь возможность отопить дом за ночь. Во второй части все становится намного масштабнее.

Frostpunk 2 начинается спустя 30 лет после кампании первой части. Путь вперед проложили самые травмирующие переживания. Самый лютый холод преодолен, и выживанию человечества больше не угрожает непосредственная опасность. Конечно, еще морозно, но теперь появилась перспектива: человечество смиряется с холодом, выживание уступает место процветанию, которое оно может. Это делает Frostpunk 2 немного менее интимной: если в первой части вы знали каждого жителя по имени, то во второй части города и численность их населения значительно вырастают.

Путь к морозной утопии по-прежнему непрост. Жертвы все еще нужны. И граждане хотят иметь право голоса, которое поддерживается новой политической системой. Различные группы интересов, такие как заядлые Ледяные Крови и прагматичные Технократы, обращаются к игроку, чтобы представить свои идеи. Должны ли дети идти в пропагандистскую школу или оставаться с родителями? Разрешено ли посторонним входить в город или они закрыты? Может быть, вы принимаете только квалифицированных специалистов? Вы не сможете угодить всем.

Решения затем принимаются голосованием совета. Игроки не всесильны: для проведения реформ им необходимо большинство в совете. Для этого можно оказать давление на депутатов, создать настроение и пообещать будущие уступки. Если потом не придерживаться этого, будут последствия в виде протестов. Группы, которые постоянно подвергаются презрению, могут стать радикальными.