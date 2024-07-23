Разработчики Frostpunk 2 продемонстрировали улучшенную панель дерева идей и читаемость

Идеи для градостроительного симулятора выживания от 11 bit Studios теперь имеют более четкие значки фракций, а также более крупный, четкий текст с большим количеством цветов.

После задержки Frostpunk 2 с июля на сентябрь 11 bit Studios продемонстрировала некоторые улучшения в UI/UX. Она показала в Twitter улучшенную панель дерева идей, которая указывает позицию города по идее прямо под фракцией.

Значки фракций стали более цветными и их легче заметить с первого взгляда. Размер текста и шрифт для идеи также стали больше и четче. Лучше всего то, что панель стала менее размытой.

Как заявили разработчики:

Игра и так достаточно сложна, поэтому для нас не стало неожиданностью, что вы хотите, чтобы интерфейс был максимально удобным. Вот почему мы вносим изменения в UI и UX, включая, помимо прочего:



- Улучшение HUD (Head-Up Display), чтобы сделать его более понятным и интуитивно понятным,

- Добавление нового меню строительства вместе с пятью новыми городскими хабами,

- Улучшение ясности, читаемости и внешнего вида дереве идей и Фростленд. Посмотрите на скриншот, чтобы увидеть, как это выглядит сейчас.

Конечно, это лишь некоторые изменения и улучшения в градостроительном симуляторе выживания после закрытой беты. Другие дополнения включают «более тщательные» и «сложные» способы борьбы с протестующими, возможность перестраивать районы и Zoom Stories, чтобы следить за своими гражданами и за тем, как они справляются.

Frostpunk 2 выходит 20 сентября на ПК. Он также выйдет на Xbox Series X/S и PS5, дата выхода пока не объявлена.