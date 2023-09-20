Galactic Civilizations IV выйдет из раннего доступа в октябре

Отмеченная наградами пошаговая стратегическая игра выходит на новый уровень: 19 октября выходит версия Galactic Civilizations IV 1.0. В игру войдет множество новых функций, включая AlienGPT, Civilization Vault, Culture Progression, новую кампанию и многое другое.
Galactic Civilizations IV: Supernova Edition в Steam представляет собой интеграцию эпической версии Galactic Civilizations IV с пакетом расширения Supernova, который в настоящее время находится в разработке.
Среди нововведений в Supernova — AlienGPT, технология, которая позволяет игрокам описывать свою собственную цивилизацию, а затем использовать генеративный искусственный интеллект для ее создания. Другие новые функции включают Хранилище цивилизации, Культурный прогресс, сюжетную кампанию, несколько новых канонических инопланетных цивилизаций, нового дизайнера звездолетов, новую боевую систему и многое другое.