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Gangs of Sherwood 30.11.2023
5.2 26 оценок

Музыкальный релизный трейлер кооперативного экшена Gangs of Sherwood

monk70
Новости

В связи с выходом кооперативной приключенческой игры Gangs of Sherwood в этот четверг, 30 ноября, NACON и Appeal Studios представили совершенно новый трейлер игры. В этом релизном трейлере, сочетающем в себе кадры живых выступлений и игрового процесса, менестрель Алан-А-Дейл позволяет вам открыть для себя историю и главных героев Gangs of Sherwood через песни.

Андреа Ди Стефано, игровой директор Appeal Studios, и Максим Прево, менеджер по продукту NACON, рассказали об Алан-А-Дейле и последнем трейлере.

Андреа Ди Стефано:

«Хотя он не так известен, как другие герои легенды, такие как Монах Тук или Маленький Джон, этот персонаж является важным членом Веселых разбойников Робин Гуда. Он играет решающую роль в игре как рассказчик, представляя каждое новое приключение через юмористический кукольный спектакль, который также используется для выступления против тирании шерифа Ноттингема».

Максим Прево:

«Мы хотели отдать дань уважения этому нетипичному, харизматичному персонажу, создав эпическую песню со средневековым тоном, которая застревает в голове! Нас вдохновили многие вещи, в том числе культовые диснеевские мультфильмы «Робин Гуд», «Аладдин» и даже «Ведьмак».
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
ЕвМи

Великолепный атмосферный ролик!

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