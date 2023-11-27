Музыкальный релизный трейлер кооперативного экшена Gangs of Sherwood

В связи с выходом кооперативной приключенческой игры Gangs of Sherwood в этот четверг, 30 ноября, NACON и Appeal Studios представили совершенно новый трейлер игры. В этом релизном трейлере, сочетающем в себе кадры живых выступлений и игрового процесса, менестрель Алан-А-Дейл позволяет вам открыть для себя историю и главных героев Gangs of Sherwood через песни.
Андреа Ди Стефано, игровой директор Appeal Studios, и Максим Прево, менеджер по продукту NACON, рассказали об Алан-А-Дейле и последнем трейлере.
Андреа Ди Стефано:
«Хотя он не так известен, как другие герои легенды, такие как Монах Тук или Маленький Джон, этот персонаж является важным членом Веселых разбойников Робин Гуда. Он играет решающую роль в игре как рассказчик, представляя каждое новое приключение через юмористический кукольный спектакль, который также используется для выступления против тирании шерифа Ноттингема».
Максим Прево:
«Мы хотели отдать дань уважения этому нетипичному, харизматичному персонажу, создав эпическую песню со средневековым тоном, которая застревает в голове! Нас вдохновили многие вещи, в том числе культовые диснеевские мультфильмы «Робин Гуд», «Аладдин» и даже «Ведьмак».
Великолепный атмосферный ролик!