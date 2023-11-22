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Gangs of Sherwood 30.11.2023
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Новое видео кооперативного экшена Gangs of Sherwood посвящено саундтреку игры

monk70
Новости

Всего за неделю до выхода кооперативной приключенческой игры Gangs of Sherwood компании NACON и Appeal Studios поделились новым видео, демонстрирующим оригинальный саундтрек к игре.

В этом новом видео композитор группы Gangs of Sherwood Маркус Цирхофер раскрывает источники вдохновения для создания оригинального саундтрека к новому релизу. Музыка в игре создает атмосферу научного фэнтези, сочетая в себе средневековые и современные аспекты.

«Это достигается за счет использования старых инструментов, таких как скрипка Штро или шарманка, тона которых искажаются, чтобы получить музыку, похожую на что-то среднее между средневековьем и более современной эпохой», — объясняет Маркус Цирхофер. «Мы также позаботились о том, чтобы оригинальный саундтрек адаптировался к действиям в игре. Например, музыку можно усилить путем наложения слоев, когда вы одновременно сталкиваетесь с множеством врагов или когда ваша шкала комбо увеличивается».

Gangs of Sherwood выйдет 30 ноября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam и Epic Games Store.

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