Новое видео кооперативного экшена Gangs of Sherwood посвящено саундтреку игры

Всего за неделю до выхода кооперативной приключенческой игры Gangs of Sherwood компании NACON и Appeal Studios поделились новым видео, демонстрирующим оригинальный саундтрек к игре.
В этом новом видео композитор группы Gangs of Sherwood Маркус Цирхофер раскрывает источники вдохновения для создания оригинального саундтрека к новому релизу. Музыка в игре создает атмосферу научного фэнтези, сочетая в себе средневековые и современные аспекты.
«Это достигается за счет использования старых инструментов, таких как скрипка Штро или шарманка, тона которых искажаются, чтобы получить музыку, похожую на что-то среднее между средневековьем и более современной эпохой», — объясняет Маркус Цирхофер. «Мы также позаботились о том, чтобы оригинальный саундтрек адаптировался к действиям в игре. Например, музыку можно усилить путем наложения слоев, когда вы одновременно сталкиваетесь с множеством врагов или когда ваша шкала комбо увеличивается».
Gangs of Sherwood выйдет 30 ноября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam и Epic Games Store.