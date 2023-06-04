Клифф Блезински хотел бы убить одного из персонажей в будущей Gears of War 6 ©

Хотя Клифф Блезински уже покинул мир видеоигр и больше не имеет никакого отношения к Gears of War, недавнее сообщение от него в социальных сетях раскрывает, как бы он продолжил историю эксклюзивной игры от Microsoft.

По мнению бывшего геймдизайнера Epic Games, лучшим способом придать изюминку сюжету Gears 6 была бы смерть Маркуса Феникса, главного героя первых глав, который продолжает присутствовать в новом направлении бренда. Хотя твит не объясняет конкретно, почему Клифф считает, что персонаж должен быть убран, легко представить, что создатель серии жаждет увидеть что-то новое и чтобы сюжет наконец сосредоточился только на новых персонажах, таких как Кейт Диаз.

В одном из ответов на комментарии под твитом можно увидеть, что бывшему разработчику не понравился выбор, сделанный The Coalition в плане повествования, поскольку он раскритиковал то, как заканчивается пятая глава.

Знаете ли вы, что Клифф Блезински хотел вернуться в серию, но Microsoft не проявила интереса к этой идее? Также он хочет вернуть к жизни LawBreakers, неудачной FPS Клиффи Би.