Клифф Блезински хотел бы убить одного из персонажей в будущей Gears of War 6

Хотя Клифф Блезински уже покинул мир видеоигр и больше не имеет никакого отношения к Gears of War, недавнее сообщение от него в социальных сетях раскрывает, как бы он продолжил историю эксклюзивной игры от Microsoft.
По мнению бывшего геймдизайнера Epic Games, лучшим способом придать изюминку сюжету Gears 6 была бы смерть Маркуса Феникса, главного героя первых глав, который продолжает присутствовать в новом направлении бренда. Хотя твит не объясняет конкретно, почему Клифф считает, что персонаж должен быть убран, легко представить, что создатель серии жаждет увидеть что-то новое и чтобы сюжет наконец сосредоточился только на новых персонажах, таких как Кейт Диаз.
В одном из ответов на комментарии под твитом можно увидеть, что бывшему разработчику не понравился выбор, сделанный The Coalition в плане повествования, поскольку он раскритиковал то, как заканчивается пятая глава.
Знаете ли вы, что Клифф Блезински хотел вернуться в серию, но Microsoft не проявила интереса к этой идее? Также он хочет вернуть к жизни LawBreakers, неудачной FPS Клиффи Би.
Этот сейчас только п***ть и горазд. Ничего толкового не сделал после ухода с Epic Games
Видимо главная изюминка Клиффа - убивать свои игры.
Спасибо этому уроду за слив дома в 3 части , этого я ему никогда не прощу !
Когда играл в первый раз тоже очень жалел этого персонажа. Было даже неожиданно.
Дом, Тай, кто следующий? К сожалению точно не героиня пмс приключения из сюжетно убогой 5й части. Падука? Или Маркуса клюшкой забьют?! Сволочи...
Я вообще думал, что он в 5 части крякнет, ан-нет. Теперь, мне кажется, уже поздновато его убивать, ну или его смерть должна поставить жирную точку на конфликте вообще. Теперь он уже не просто батя, а батя, который ещё молодых переживет.
Как по мне слишком рано разрабы войну закончили. Начиная с четвёрки уже не то.
- Клифф Блезински хотел бы убить одного из персонажей
Можно начать с себя как говорится) ну а что? на спойлер ответ реалистичностью:D
да пожалуйста