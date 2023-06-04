Gears 6 TBA
6.9 23 оценки

Клифф Блезински хотел бы убить одного из персонажей в будущей Gears of War 6

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butcher69
Новости

Хотя Клифф Блезински уже покинул мир видеоигр и больше не имеет никакого отношения к Gears of War, недавнее сообщение от него в социальных сетях раскрывает, как бы он продолжил историю эксклюзивной игры от Microsoft.

По мнению бывшего геймдизайнера Epic Games, лучшим способом придать изюминку сюжету Gears 6 была бы смерть Маркуса Феникса, главного героя первых глав, который продолжает присутствовать в новом направлении бренда. Хотя твит не объясняет конкретно, почему Клифф считает, что персонаж должен быть убран, легко представить, что создатель серии жаждет увидеть что-то новое и чтобы сюжет наконец сосредоточился только на новых персонажах, таких как Кейт Диаз.

В одном из ответов на комментарии под твитом можно увидеть, что бывшему разработчику не понравился выбор, сделанный The Coalition в плане повествования, поскольку он раскритиковал то, как заканчивается пятая глава.

Знаете ли вы, что Клифф Блезински хотел вернуться в серию, но Microsoft не проявила интереса к этой идее? Также он хочет вернуть к жизни LawBreakers, неудачной FPS Клиффи Би.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
AlexFullBeast

Этот сейчас только п***ть и горазд. Ничего толкового не сделал после ухода с Epic Games

9
FlexGum
лучшим способом придать изюминку сюжету Gears 6 была бы смерть Маркуса Феникса

Видимо главная изюминка Клиффа - убивать свои игры.

8
жмё

Спасибо этому уроду за слив дома в 3 части , этого я ему никогда не прощу !

1
AntiVtata

Когда играл в первый раз тоже очень жалел этого персонажа. Было даже неожиданно.

0
AntiVtata

Дом, Тай, кто следующий? К сожалению точно не героиня пмс приключения из сюжетно убогой 5й части. Падука? Или Маркуса клюшкой забьют?! Сволочи...

1
u3epJlu

Я вообще думал, что он в 5 части крякнет, ан-нет. Теперь, мне кажется, уже поздновато его убивать, ну или его смерть должна поставить жирную точку на конфликте вообще. Теперь он уже не просто батя, а батя, который ещё молодых переживет.

0
Pravdarub

Как по мне слишком рано разрабы войну закончили. Начиная с четвёрки уже не то.

0
bohdan2015

- Клифф Блезински хотел бы убить одного из персонажей

Можно начать с себя как говорится) ну а что? на спойлер ответ реалистичностью:D

0
varenuha2uha

да пожалуйста

-3