The Coalition представила икону Gears of War: Reloaded - Маркуса Феникса

Gears of War: Reloaded — это очередной ремастер первой части серии шутеров от третьего лица, которые на протяжении многих лет были визитной карточкой Xbox. Но с учетом того, что с момента выхода оригинала прошло почти 20 лет, а в разработке находится приквел Gears of War: E-Day, появилась отличная возможность еще раз обновить игру и предложить ее новой аудитории.

Как раз по этой причине The Coalition в последнее время публикует материалы, позволяющие ближе познакомиться с членами отряда Delta Squad. И вот настала очередь командира отряда, главного героя игры и культовой фигуры серии, Маркуса Феникса.

Культовый герой серии, Маркус, олицетворяет «вне закона» мировоззрение Gears of War и моральное убеждение делать то, что правильно, превыше всего. Его характер остается в значительной степени неизменным на протяжении всего его пути. Он остается таким же, несмотря на то, что люди и мир вокруг него меняются.

Gears of War: Reloaded , игра выйдет 26 августа не только на PC и Xbox Series X|S, но и на PlayStation 5.