Студия GamesVoice берётся за озвучивание ожидаемого продолжения Gedonia

Разработчики Gedonia 2, продолжения отечественной ролевой игры, представили новую информацию о проекте. Команда опубликовала четырёхминутный ролик с образцами озвучки из альфа-версии игры, позволяя аудитории получить представление о звуковом оформлении будущего релиза. За создание звуковой составляющей Gedonia 2 отвечает российская студия GamesVoice.

Gedonia 2 развивает концепцию своей предшественницы, предлагая обширный открытый мир для исследования без загрузочных экранов. Игра также предоставляет широкие возможности для создания и настройки персонажа, что позволяет реализовать различные игровые стили.

Разработчики анонсировали ряд нововведений для второй части. В игру планируется добавить кооперативный режим, что даст возможность исследовать игровой мир совместно с другими игроками. Редактор персонажей, по заявлению создателей, получит дополнительные опции кастомизации. Мир игры обещает быть динамичным, реагируя на действия игроков, а система последствий призвана придать вес решениям, принимаемым в ходе прохождения. Помимо этого, разработчики сообщают об улучшении механики создания предметов и более глубокой проработке квестов.

Релиз Gedonia 2 запланирован на 2025 год. Стоит отметить, что первая часть серии, вышедшая в ранний доступ в 2020 году и получившая полноценный релиз в 2022, была положительно принята игроками. На момент написания новости, Gedonia имеет 89% положительных отзывов на платформе Steam.