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Gedonia 2 2025 г.
Экшен, Ролевая, Инди, Открытый мир, Кооператив
7.6 18 оценок

Студия GamesVoice берётся за озвучивание ожидаемого продолжения Gedonia

Lunersun
Новости

Разработчики Gedonia 2, продолжения отечественной ролевой игры, представили новую информацию о проекте. Команда опубликовала четырёхминутный ролик с образцами озвучки из альфа-версии игры, позволяя аудитории получить представление о звуковом оформлении будущего релиза. За создание звуковой составляющей Gedonia 2 отвечает российская студия GamesVoice.

Gedonia 2 развивает концепцию своей предшественницы, предлагая обширный открытый мир для исследования без загрузочных экранов. Игра также предоставляет широкие возможности для создания и настройки персонажа, что позволяет реализовать различные игровые стили.

Разработчики анонсировали ряд нововведений для второй части. В игру планируется добавить кооперативный режим, что даст возможность исследовать игровой мир совместно с другими игроками. Редактор персонажей, по заявлению создателей, получит дополнительные опции кастомизации. Мир игры обещает быть динамичным, реагируя на действия игроков, а система последствий призвана придать вес решениям, принимаемым в ходе прохождения. Помимо этого, разработчики сообщают об улучшении механики создания предметов и более глубокой проработке квестов.

Релиз Gedonia 2 запланирован на 2025 год. Стоит отметить, что первая часть серии, вышедшая в ранний доступ в 2020 году и получившая полноценный релиз в 2022, была положительно принята игроками. На момент написания новости, Gedonia имеет 89% положительных отзывов на платформе Steam.

-3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Wolfenstein

все нормальные игры озвучили теперь можно трешак озвучивать 🤣🪤

4
vertehwost

не беря в расчет то что это, как я понял, отечественная игра,GamesVoice только такое и озвучивать , потому что в профессиональные они не могут , уровень не тот к сожалению . если честно от ds3 я был в ужасе просто как и alan wake, переигрывание и и самое отстойное не соответствие оригинальному тексту

0
Jarvis666

Каво? Наxyя???

1