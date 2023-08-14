Фонтейн принесет в мир Genshin Impact множество удивительных водных существ ©

В ближайшее время многообразный мир Genshin Impact будет расширен совершенно новым регионом под названием Фонтейн. Область раскроет перед игроками королевство Гидро Архонта и позволит погрузиться в свой необычный подводный мир со множеством неизведанных тайн и причудливых созданий. Некоторые подводные существа выглядят очаровательно, но на самом деле скрывают в себе крайне агрессивное поведение. Чтобы подготовить игроков к особенностям обновления, разработчики игры подробнее рассказали о фауне Фонтейна.

На суше и под водой Фонтейна игроки смогут встретить разнообразные формы высокотехнологичных устройств, которые в большей части будут агрессивно настроены к искателям приключений. Кроме них высокую опасность для путешественников представляют Фантазмы мутных вод, которые пришли на смену вымершим океанидам и стали еще более опасными своих предшественников.

Вместе с агрессивными формами жизни, новый регион также разбавляет мир новыми миролюбивыми созданиями. Игроки смогут любоваться очаровательными Пухленями, морскими зайцами, остокатом, выдрой и другими созданиями.

Предзагрузка свежего обновления с Фонтейном для Genshin Impact уже доступна на ПК, консолях PlayStation и мобильных платформах. Размер патча для ПК-клиента составляет 32,0-34,2 ГБ, а для игроков мобильной версии придется скачать 8,1-10,8 ГБ.