Genshin Impact достигла 300 миллионов игроков по всему миру

На мероприятии Shanghai Top Anime IP Selection 2025 компания miHoYo официально объявила: у Genshin Impact — уже 300 миллионов зарегистрированных игроков по всему миру. С момента релиза в 2020 году игра стремительно стала одной из самых узнаваемых и популярных экшен-RPG в мире.

Секрет успеха — в красочном открытом мире, глубокой ролевой системе, регулярных обновлениях и сильной истории. Genshin Impact уверенно удерживает лидерство в своей нише, продолжая наращивать аудиторию.

По демографическим данным, 70% игроков — молодёжь от 18 до 30 лет, из которых 60% — мужчины и 40% — женщины, причём доля женщин постоянно растёт. Половина аудитории — из Китая, вторая — из других стран. Интересно, что 49% игроков живут в крупных городах с высоким уровнем дохода, что подчёркивает востребованность игры среди обеспеченного поколения Z.

Игра остаётся одной из самых обсуждаемых в интернете: более 80 миллионов подписчиков в социальных сетях и №1 в категории ACG-игр в китайском App Store. Genshin Impact — не просто игра, а полноценное культурное явление мирового масштаба.