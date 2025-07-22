Genshin Impact достигла 300 миллионов игроков по всему миру

На мероприятии Shanghai Top Anime IP Selection 2025 компания miHoYo официально объявила: у Genshin Impact — уже 300 миллионов зарегистрированных игроков по всему миру. С момента релиза в 2020 году игра стремительно стала одной из самых узнаваемых и популярных экшен-RPG в мире.
Секрет успеха — в красочном открытом мире, глубокой ролевой системе, регулярных обновлениях и сильной истории. Genshin Impact уверенно удерживает лидерство в своей нише, продолжая наращивать аудиторию.
По демографическим данным, 70% игроков — молодёжь от 18 до 30 лет, из которых 60% — мужчины и 40% — женщины, причём доля женщин постоянно растёт. Половина аудитории — из Китая, вторая — из других стран. Интересно, что 49% игроков живут в крупных городах с высоким уровнем дохода, что подчёркивает востребованность игры среди обеспеченного поколения Z.
Игра остаётся одной из самых обсуждаемых в интернете: более 80 миллионов подписчиков в социальных сетях и №1 в категории ACG-игр в китайском App Store. Genshin Impact — не просто игра, а полноценное культурное явление мирового масштаба.
это не игроки...это лайферки
300 милионов аккаунтов каргаса
Ну и толку от этой цифры? Не наращивает гашна аудиторию,а стабильно спускает в унитаз уже продолжительное время, как минимум 2/3 аккаунтов из этих лимонов уже более 2х лет не заходило в игру (включая меня).
Игра просто сдулась после фонтейна (да и сам фойтейн уже пос*сывал потихоньку), что по сюжету что по наполнению, персов как клонов штампуют - вообще ничем уже давно не отличаются, да и графен в ней уже просто старый и убогий на сегодня (на старте игры был из топчиков да) и жадное тупое х*йо с этим нифига не хотят делать (деньги то все равно идут от фанбоеФ)...
п.с. Жду клоунов от отбитых фанбоев - го вы сможете =)