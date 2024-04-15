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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 523 оценки

Genshin Impact и Honkai получат экранизацию

Talendor3
Новости

Шанхайский департамент кинематографа объявил о «трёхлетке кино», в рамках которой играм miHoYo отведена важная роль. Genshin Impact и Honkai Star Rail получат экранизацию — всё при поддержке коммунистической партии Китая. Можно ожидать несколько аниме, а в перспективе возможно даже и кино с живыми актёрами.

Представители отделения кино провели исследование в штаб-квартире miHoYo, обнаружив потенциал игровых технологий для создания высококачественных анимационных фильмов, а также изучения новых путей развития "кино + игр". Сотрудники miHoYo заявили, что они серьезно изучат трехлетний план действий для шанхайского проекта и будут способствовать превращению двух самых популярных игр компании, Genshin Impact и Honkai, в фильмы. Департамент кино объявил, что поможет miHoYo принять участие в превращении Шанхая в центр кинопроизводства, поддерживая разработку анимационных фильмов для двух оригинальных IP, Genshin Impact и Honkai. Они надеются, что в будущем все больше геймеров также станут любителями кинематографа.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Perseus_33

В экранизации обязаны быть Лизочка и ее прекрасные стоны.

2
AndrewSolt

Так аниме по геншину анонсировали еще с год, а то и два назад

1
Janekste

Прекрасные новости. Я бы с удовольствием взглянул на экранизации этих шедевров. Ну и поддержка со стороны ком.партии дополнительно даёт гарантии на высочайший уровень качества экранизации. Жду.

1
Maxinick

почему они наш флаг держат?

-1
MEGATAIMAN

ахаахахахаха вот вот тотЖ вопроС

-1
MEGATAIMAN

ваУ знакомый всем нашим гражданам союзный флаГ

-1
samosan

Там не про нормальное кино речь,вполне официально будет пропаганда общественно полезных занятий,участия в городских проектах и т.д. Ком партия ну очень геймеров не любит и как старые родители считает пустой тратой времени и хочет перенаправить внимание задротов на нужные им вещи.

-3
Janekste
пропаганда общественно полезных занятий,участия в городских проектах

Это разве плохо? Ты против общественно полезных занятий и прочих вещей, улучшающих жизнь общества в целом?

Ком партия ну очень геймеров не любит

Неправда. Они всего лишь хотят, чтобы контент был качественным. И пытаются создать такие условия для китайской игровой индустрии, чтобы релизнуть на китайский рынок плохую игру с пропагандой плохих ценностей было бы практически невозможно. Ком.партия не против геймеров и игр. Ком.партия против вредных игр для общества. Да, партия пытается жёстко контролировать всё это - но разве это плохо? Только благодаря контролю китайские разработчики игр сегодня держат довольно высокую планку качества.

и как старые родители считает

А что если эти старые правы? А не прав здесь только ты - геймер.

и хочет перенаправить внимание задротов на нужные им вещи

Разве это тоже плохо? Я считаю правильным через подобные проекты перенаправлять внимание людей на другие вещи.

Запад, кстати, этим промышляет и без всяких ком.партий. Запад продвигает через всё это лгбт толерастию извращенцев - вот это реально плохо! Однако китайская ком.партия, в отличие от запада, пытается продвигать исключительно полезные вещи для общества в целом - и вот это очень круто! И достойно похвалы. Хотя и не отрицаю, что методы ком.партии иногда странные. Но лучше уж так, чем как на западе...

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