Genshin Impact и Honkai получат экранизацию

Шанхайский департамент кинематографа объявил о «трёхлетке кино», в рамках которой играм miHoYo отведена важная роль. Genshin Impact и Honkai Star Rail получат экранизацию — всё при поддержке коммунистической партии Китая. Можно ожидать несколько аниме, а в перспективе возможно даже и кино с живыми актёрами.

Представители отделения кино провели исследование в штаб-квартире miHoYo, обнаружив потенциал игровых технологий для создания высококачественных анимационных фильмов, а также изучения новых путей развития "кино + игр". Сотрудники miHoYo заявили, что они серьезно изучат трехлетний план действий для шанхайского проекта и будут способствовать превращению двух самых популярных игр компании, Genshin Impact и Honkai, в фильмы. Департамент кино объявил, что поможет miHoYo принять участие в превращении Шанхая в центр кинопроизводства, поддерживая разработку анимационных фильмов для двух оригинальных IP, Genshin Impact и Honkai. Они надеются, что в будущем все больше геймеров также станут любителями кинематографа.