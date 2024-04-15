Genshin Impact и Honkai получат экранизацию

Шанхайский департамент кинематографа объявил о «трёхлетке кино», в рамках которой играм miHoYo отведена важная роль. Genshin Impact и Honkai Star Rail получат экранизацию — всё при поддержке коммунистической партии Китая. Можно ожидать несколько аниме, а в перспективе возможно даже и кино с живыми актёрами.
Представители отделения кино провели исследование в штаб-квартире miHoYo, обнаружив потенциал игровых технологий для создания высококачественных анимационных фильмов, а также изучения новых путей развития "кино + игр". Сотрудники miHoYo заявили, что они серьезно изучат трехлетний план действий для шанхайского проекта и будут способствовать превращению двух самых популярных игр компании, Genshin Impact и Honkai, в фильмы. Департамент кино объявил, что поможет miHoYo принять участие в превращении Шанхая в центр кинопроизводства, поддерживая разработку анимационных фильмов для двух оригинальных IP, Genshin Impact и Honkai. Они надеются, что в будущем все больше геймеров также станут любителями кинематографа.
В экранизации обязаны быть Лизочка и ее прекрасные стоны.
Так аниме по геншину анонсировали еще с год, а то и два назад
Прекрасные новости. Я бы с удовольствием взглянул на экранизации этих шедевров. Ну и поддержка со стороны ком.партии дополнительно даёт гарантии на высочайший уровень качества экранизации. Жду.
почему они наш флаг держат?
ахаахахахаха вот вот тотЖ вопроС
ваУ знакомый всем нашим гражданам союзный флаГ
Там не про нормальное кино речь,вполне официально будет пропаганда общественно полезных занятий,участия в городских проектах и т.д. Ком партия ну очень геймеров не любит и как старые родители считает пустой тратой времени и хочет перенаправить внимание задротов на нужные им вещи.
Это разве плохо? Ты против общественно полезных занятий и прочих вещей, улучшающих жизнь общества в целом?
Неправда. Они всего лишь хотят, чтобы контент был качественным. И пытаются создать такие условия для китайской игровой индустрии, чтобы релизнуть на китайский рынок плохую игру с пропагандой плохих ценностей было бы практически невозможно. Ком.партия не против геймеров и игр. Ком.партия против вредных игр для общества. Да, партия пытается жёстко контролировать всё это - но разве это плохо? Только благодаря контролю китайские разработчики игр сегодня держат довольно высокую планку качества.
А что если эти старые правы? А не прав здесь только ты - геймер.
Разве это тоже плохо? Я считаю правильным через подобные проекты перенаправлять внимание людей на другие вещи.
Запад, кстати, этим промышляет и без всяких ком.партий. Запад продвигает через всё это лгбт толерастию извращенцев - вот это реально плохо! Однако китайская ком.партия, в отличие от запада, пытается продвигать исключительно полезные вещи для общества в целом - и вот это очень круто! И достойно похвалы. Хотя и не отрицаю, что методы ком.партии иногда странные. Но лучше уж так, чем как на западе...