Лань Янь в центре внимания нового ролика Genshin Impact

HoYoverse представила новый ролик посвященный Лань Янь — новой Анемо-героине с редкостью 4 звезды. Её баннер станет доступен игрокам 21 января.

Лань Янь известна своей любовью к спокойствию и гармонии. Она наслаждается звуками природы — скрипом ротанга, журчанием ручья и перезвоном серебряных украшений, что идеально отражает её спокойный, но решительный характер.

Родившаяся бойкой и подвижной Лань Янь, как никто другой, ценит спокойствие. Скрип ротанга, журчание ручья, перезвон серебряных украшений - самая гармоничная мелодия, сопровождающая её в прогулках по горам.

Лань Янь использует Щит порхающей ласточки, чтобы стремительно атаковать и отскакивать от врагов. Быстрое использование элементального навыка или обычной атаки позволяет ей запускать Кольца лунного пера с Анемо-уроном. Её способности включают также притяжение врагов и предметов с помощью Стаи лунных ласточек.