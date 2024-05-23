Новый лаунчер и увеличенные лимиты ресурсов: раскрыты первые подробности патча 4.7 для Genshin Impact

Совсем скоро популярная бесплатная игра Genshin Impact получит новое масштабное обновление. Презентация обновления под номером 4.7 пройдет уже в эту пятницу, 24 мая. В рамках прямой трансляции разработчики из студии miHoYo анонсируют новых играбельных героев и раскроют дальнейшее развитие сюжета. Игрокам еще предстоит ознакомиться со множеством других нововведений патча, а пока авторы готовы раскрыть первые его детали. Похоже, что они наконец-то решились обновить лаунчер игры, который не менялся с момента релиза.

Как сообщается, разработчики начали постепенное развертывание своего универсального лаунчера HoYoPlay. Он заменит существующую программу для запуска Genshin Impact и станет универсальной площадкой для всех игр студии. В лаунчере игроки смогут скачивать и запускать Genshin Impact, Honkai Star Rail, Zenless Zone Zero и Honkai Impact 3rd. При этом он не окажет влияние на клиенты самих игр. Новый лаунчер уже доступен для некоторых игроков, остальные пользователи получат к нему доступ постепенно через обычные обновления.

Вместе с этим были раскрыты первые особенности обновления 4.7 для Genshin Impact. Новый патч увеличит лимиты, чтобы игрокам было проще хранить ресурсы и важные награды. Лимит первородной смолы будет увеличен со 160 до 200, материалов для улучшения и руды — до 99999, а кухонных ингредиентов — с 2000 до 9999. Также в игре будет добавлена система автоматического подбора артефактов и атрибутов, которая будет основана на данных активных игроков.