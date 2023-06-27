В Genshin Impact вернулась возможность оплаты российскими картами ©

Разработчики Genshin Impact вернули возможность оплаты российскими картами VISA и MasterCard,а так же добавили возможность оплаты картами Мир и через приложение Тинькофф. При оплате через карты Мир поступление происходит мгновенно, однако через систему Тинькофф поступление происходит с небольшой задержкой в несколько минут. Игроки сообщили, что разработчики из компании HoYoverse исправили и платежи в сервисе QIWI с которыми ранее возникали проблемы. Однако оплата всё ещё не проходит на PlayStation, так как платформодержатель приостановил свою деятельность в стране.

Однако в Honkai:Star Rail - другой игре разработчиков HoYoverse, новые платежные средства пока что не работают