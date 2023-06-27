В Genshin Impact вернулась возможность оплаты российскими картами

Разработчики Genshin Impact вернули возможность оплаты российскими картами VISA и MasterCard,а так же добавили возможность оплаты картами Мир и через приложение Тинькофф. При оплате через карты Мир поступление происходит мгновенно, однако через систему Тинькофф поступление происходит с небольшой задержкой в несколько минут. Игроки сообщили, что разработчики из компании HoYoverse исправили и платежи в сервисе QIWI с которыми ранее возникали проблемы. Однако оплата всё ещё не проходит на PlayStation, так как платформодержатель приостановил свою деятельность в стране.
Однако в Honkai:Star Rail - другой игре разработчиков HoYoverse, новые платежные средства пока что не работают
Деньги нужны даже таким Хоеверсам.
Причина другая. Слишком много школьников ведутся на сторонние сайты, которые потом возвращают деньги, а на аккаунтах счёт уходит в минус. И если не погасить эту задолженность, приходит бан в течении нескольких недель. Видать HoYo всё же заметили кучу тем с форума и решили поступить так.
От души бро, пойду вдоначу хреналион на Гидро Архонта
Проснулись наконец-то!
Когда вроде санкции, но бабла из России хочется
Так это китайская компания,они санкции не поддерживают,просто российские карты от мировой системы отсоединены.
А как они это сделали? Как они подключили visa и mastercard?
точно так же как и huawei в своём магазине приложений
Эх, жаль, что Дяде Гейбу не разрешат так сделать...