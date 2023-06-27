Genshin Impact 28.09.2020
7.3 1 147 оценок

В Genshin Impact вернулась возможность оплаты российскими картами

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Talendor3
Новости

Разработчики Genshin Impact вернули возможность оплаты российскими картами VISA и MasterCard,а так же добавили возможность оплаты картами Мир и через приложение Тинькофф. При оплате через карты Мир поступление происходит мгновенно, однако через систему Тинькофф поступление происходит с небольшой задержкой в несколько минут. Игроки сообщили, что разработчики из компании HoYoverse исправили и платежи в сервисе QIWI с которыми ранее возникали проблемы. Однако оплата всё ещё не проходит на PlayStation, так как платформодержатель приостановил свою деятельность в стране.

Однако в Honkai:Star Rail - другой игре разработчиков HoYoverse, новые платежные средства пока что не работают

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
KiryshKa
9
0ncnjqybr

Деньги нужны даже таким Хоеверсам.

2
JustA_NiceGuy

Причина другая. Слишком много школьников ведутся на сторонние сайты, которые потом возвращают деньги, а на аккаунтах счёт уходит в минус. И если не погасить эту задолженность, приходит бан в течении нескольких недель. Видать HoYo всё же заметили кучу тем с форума и решили поступить так.

1
AkiraHitomi

От души бро, пойду вдоначу хреналион на Гидро Архонта

2
Strannik110

Проснулись наконец-то!

1
I I I I I

Когда вроде санкции, но бабла из России хочется

0
samosan

Так это китайская компания,они санкции не поддерживают,просто российские карты от мировой системы отсоединены.

0
PuserG

А как они это сделали? Как они подключили visa и mastercard?

0
Эдик Писюкович

точно так же как и huawei в своём магазине приложений

0
Artery Kaulitz

Эх, жаль, что Дяде Гейбу не разрешат так сделать...

0