В Genshin Impact вышло обновление 5.2 "Сплетение духа и пламени"

Обновление 5.2 для Genshin Impact, получившее название “Сплетение духа и пламени”, представило игрокам множество новинок. В игре появились новые персонажи — Часка и Оророн, а также уникальный лук “Алое перо звездного грифа”, который открывает новые тактические возможности в бою.

Игроки теперь могут взаимодействовать с двумя новыми заврианами — кукузавром и иктомизавром. Эти существа предоставляют воздушные способности и уникальное зрение, позволяя добираться до труднодоступных мест, находить скрытые сокровища и эффективно сражаться с врагами.

Открыт для изучения древний город Очканатлан, расположенный к северо-западу от клана Цветочного Пера. Этот загадочный многоуровневый город поглощён загрязнением Бездны и стал пристанищем для могущественного дракона, угрожающего жителям мира.