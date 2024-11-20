В Genshin Impact вышло обновление 5.2 "Сплетение духа и пламени"

Обновление 5.2 для Genshin Impact, получившее название “Сплетение духа и пламени”, представило игрокам множество новинок. В игре появились новые персонажи — Часка и Оророн, а также уникальный лук “Алое перо звездного грифа”, который открывает новые тактические возможности в бою.
Игроки теперь могут взаимодействовать с двумя новыми заврианами — кукузавром и иктомизавром. Эти существа предоставляют воздушные способности и уникальное зрение, позволяя добираться до труднодоступных мест, находить скрытые сокровища и эффективно сражаться с врагами.
Открыт для изучения древний город Очканатлан, расположенный к северо-западу от клана Цветочного Пера. Этот загадочный многоуровневый город поглощён загрязнением Бездны и стал пристанищем для могущественного дракона, угрожающего жителям мира.
уже прохожу сюжет )
а вчера в ХСР выпал Ахерон и её сигна конус )
вообще не трогал еще натлан. стоит тянуть этого перса? не для дпс/хила или что там она делает, а чисто для перемещения для удобства. тк смотрю по воздуху летать может. или ждать архонта (хотя байк наверно чисто по земле будет).
Необязательно. У всех натланских персов, которые имеют фичи для перемещения, есть аналоги в виде местной живности, довольно щедро разбросанные по локации (особенно в местах, где есть связанные с ними "загадки")
Очканатлан конечно бодрое название локации...для гачи игры