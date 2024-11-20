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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 700 оценок

В Genshin Impact вышло обновление 5.2 "Сплетение духа и пламени"

butcher69
Новости

Обновление 5.2 для Genshin Impact, получившее название “Сплетение духа и пламени”, представило игрокам множество новинок. В игре появились новые персонажи — Часка и Оророн, а также уникальный лук “Алое перо звездного грифа”, который открывает новые тактические возможности в бою.

Игроки теперь могут взаимодействовать с двумя новыми заврианами — кукузавром и иктомизавром. Эти существа предоставляют воздушные способности и уникальное зрение, позволяя добираться до труднодоступных мест, находить скрытые сокровища и эффективно сражаться с врагами.

Открыт для изучения древний город Очканатлан, расположенный к северо-западу от клана Цветочного Пера. Этот загадочный многоуровневый город поглощён загрязнением Бездны и стал пристанищем для могущественного дракона, угрожающего жителям мира.

5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Lorenzo Lamas

уже прохожу сюжет )

1
Lorenzo Lamas

а вчера в ХСР выпал Ахерон и её сигна конус )

1
Lucrise

вообще не трогал еще натлан. стоит тянуть этого перса? не для дпс/хила или что там она делает, а чисто для перемещения для удобства. тк смотрю по воздуху летать может. или ждать архонта (хотя байк наверно чисто по земле будет).

0
AndrewSolt

Необязательно. У всех натланских персов, которые имеют фичи для перемещения, есть аналоги в виде местной живности, довольно щедро разбросанные по локации (особенно в местах, где есть связанные с ними "загадки")

0
OnlyWatch

Очканатлан конечно бодрое название локации...для гачи игры

-1