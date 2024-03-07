Фанаты PlayStation чувствуют себя преданными: они призывают к бойкоту Ghost of Tsushima на ПК

Компания PlayStation вчера подтвердила выход Ghost of Tsushima на ПК. И Horizon Forbidden West, и последний релиз Sucker Punch Productions выйдут на эту платформу в течение двух месяцев, что знаменует собой новую волну стремительных портов на ПК.
Однако анонс вызвал бурю негодования со стороны некоторых участников сообщества PlayStation. Некоторые фанаты считают, что Sony их предала, и призывают бойкотировать Ghost of Tsushima. Хотя нельзя исключать и того, что часть из них просто тролли.
На форуме Steam один из пользователей недавно создал тему под названием "Не покупайте это". Прося ПК-геймеров воздержаться от поддержки порта, пользователь Steam надеется, что Sony понесет убытки на этом релизе и в итоге откажется от портирования новых игр на эту платформу.
Хотя это вряд ли окажется эффективным, подобные сообщения подчеркивают общее настроение вокруг этого анонса. Аналогичные комментарии можно найти и в анонсе на PlayStation Blog.
Пользователь BofaDN777 написал, что в 2024 году PC получит от PlayStation больше проектов от внутренних студий, чем сама консоль. Другие считают, что Sony наносит вред репутации PlayStation и снижает ценность ее бренда.
Другой пользователь под ником truthxposed4 тоже выразил свое недовольство такими новостями и заявил, что Nixxes - это худший разработчик на PS, а "наследие PlayStation загублено в погоне за прибылью". По его мнению "Поддержка ПК — это все, о чем сейчас заботится Sony".
Самые экстремальные посты в этой теме направлены на ПК-игроков. Пользователь Neko обвиняет это сообщество в росте числа игр PlayStation на Steam и даже говорит, что эта практика разрушила его жизнь.
Такие сообщения также можно считать попытками троллинга, поэтому сложно судить о серьезности намерений этого пользователя.
В общем, реакция некоторых фанатов PlayStation была не слишком позитивной. Однако PC-геймеры в восторге, выражая радость по поводу того, что Ghost of Tsushima наконец-то появится на этой платформе. Хотя некоторые из них выражают свое недовольство по поводу высокой цены.
Ожидается, что Horizon Forbidden West и Ghost of Tsushima также создадут новый прецедент, ускорив появление портов для ПК. Для PC-геймеров это еще один повод для радости, хотя некоторые закоренелые поклонники PlayStation заявили, что этот шаг заставит их перейти на PC.
Ghost of Tsushima появится на платформе 16 мая.
Канешно поддержу, обязательно куплю.
Ей богу как дети малые
Будто у них игру отобрали
Наяриватели на эксклюзивность
Эти сони бои и есть дети.
Уже давно известно, что большинство сонибоев, эгоисты. Их поведение равносильно тому, что если бы его игрушки в песочнице дали другому ребенку поиграть. Тоже начинают визжать и плакать. Я являюсь обладателем PS4 Pro и я наоборот только рад, что больше игр выходит на ПК. Пройду ее хоть не на этом сраном геймпаде.
Да тут даже, по сути, он со своими же игрушками и остается)
фанатам бы мозгов немножко
Если они это серьезно, то они просто больные ублюдки...
Кстати, БИНГО!
там tlou 2? не бинго получается ещё))
Ой ну все))) Там изначально Тлоу была просто))
Я хз, давно прошёл игру на плойке и пофигу как то, что она выходит на пк. Даже рад, потому что поддержку ништяков для дуалсенс подогнали, с удовольствием перепройду на ПК!
Мне как кажется это тролли, и вы в их ловушки как раз то попали, чекайте лучше сначала их профили стим и потом сделайте вывод)
>призывают бойкотировать Ghost of Tsushima
к кому обращение, сонибои уже поиграли в него, а пекабояре будут. Если к первым то бред, если второе, то чушь...
Какие же жабаки, квакает внутри и спать им не даёт.
Мне просто любопытно - эти фанатики в серьёз просили пкашеров не покупать игру или просто тролят? С фанатиками сони не совсем понятен этот момент. Их душевное спокойствие трудно оценивать.
Ну просто это такой абсурд - призывать бойкотировать игру тех, кто для кого только одни плюсы, что на ПК появится ещё одна игра, причем насколько я знаю вполнее неплохая.
Не им это решать а Сони.
Консольные сопли потекли) не ждал игру, но для геймера разве платформа важна? важны игры, а не платформы
Падажи падажи...Сонибои, зашли блять в СТИМ, и просят ПКшников байкотировать игру, что бы показать кампании, что не нужно выпускать игры на ПК?
Прошел на ПС4 и очень сильно жду на ПК, игра обещает выглядеть очень красиво.
Зачем ты прошёл на сп4, когда есть пс5?
Ps5 для нищих, Ps4 для бомжей.
А зачем ПС5(консоль без игр) покупать, если есть ПС4?
Может потому что я покупал Цусиму до выхода ПС5?
Да верно, ps5 - это вообще ремейк-консоль, эксклюзивов за несколько лет таки нет, а что были - слили на ПК, сейчас только выйдет Rise of the ronin-для любителей японщины, ну и через 2 месяца Stellar blade-в это ещё можно поиграть.
Я думал такие уже вымерли за эти пару лет
ахаха ущёмились бедненькие)
Вот петухи. Ни себе , не людям.
Уже три года как политика сони поменялась, а каждые 3 месяца, все равно, появляется новость "Ну вот теперь вот вы предали меня сони...."
Со стороны пк тоже смешно: Джим Райан говорит что выходит только анч 4 на пк, потому что основная трилогия устарела в графическом плане. Его засирают. А затем портируют графонистую игру - "фи, за 60 бачей игру 4х летней давности? там даже трасиловочки нет"
Какие тупые токсичные дети, им чё жалко что другие люди поиграют или что, может за их счёт это всё? Обидно что эксклюзивы выпускают на ПК, ну купи ПК вместо плойки, в чём проблема?
Наконец то!!! Долго же я ждал . . .
Ущемлённые развонялись. 😂
Сасай консоль, ПК банзай!
Сони-бои что-то просят у ПК-бояр. Ну глупость же!
Кого они призывают к байкоту? Пекарей? Сейчас бы мне консольщика послушать что мне делать на своем ПК.
Супер новость! Надеюсь что Русскую озвучку не вырежут!
Да вроде не должны убрать, всё на месте
С чего еë вырезать ещё небыло подобного . Такой лажой только EA страдают
Сонибоям припекло. Да какая, мать его, разница? Наоборот - больше платформ, больше аудитория игры и прибыль разработчикам и издателям.
Или всё фанбойство сводится к эгоистичному выпендрёжу "элиты" на форумах в духе "пекари/биллибои/сонибои" соснули?
Или консоль, которая стоит, как средняя зарплата даже в нищей постсоветской стране - это "элитарность"?
Вон, S.T.A.L.K.E.R. на консоли вышел - я рад. Наверное, это фанбойство лечится только с возрастом и/или приобретением нескольких платформ.
Кто такие эти фанаты.. фанаты того, фанаты сего. Я вот ни чего не фанат, ну мне скажем нравится то, нравится сё, а если завтра появится что-то лучше, то мне скорее будет нравиться это. У этих фанатов чего-нибудь, какая-то психологическая проблема, но я не эксперт, чтобы установить диагноз.
"Не покупайте это"....А чо,Купить лутше Плойку за крыло самолета(ps5)
Чтоб играть комфортно а после этого и докупить Саму игру?
Такой бред
Лично мне уже давно пофигу на это всё
Особенно после того как поиграл в ремастер паука в 4к и 60 кадров на крутом ПК с тем же дуал сэнсом (у друга)
А чуть позже взял ГПД вин 4
И ситуация стала ещё круче
Тот самый момент когда сони по сути просрали всё : игры и портативный рынок
Я допустим теперь тсусима жду на ПК чтобы поиграть в портативе
та пошли они нафиг,хомячки, ноют, что зря у мамок приставку выклянчили, а теперь не элитой себя чувствуют, лучше бы компы для "учебы" просили 😂
не новости, а высосанный из пальца бред, 3,5 калеки чето там написали, копипастишь их комменты, лепишь приписку "есть еще подобные" и вуаля, чуть ли не все плоечники теперь вышли на бойкот и сбрасываются с крыш.
Ну как бы -70% новостей такие, особенно на этом сайте. Так чего тут жаловаться то?
Тем более, что касается этой темы, то далеко не секрет, что Сонибоям не нравится то, что из игры выходят на других платформах, так как это выставляет их ид*отами. Ведь они покупали консоль, чтобы играть в эксклюзивы, но получилось так, что эти игры даже близко не эксклюзив
да плевать я хотел на сонибоев, суть в том, что народ пытается набить популярность на абсолютно никчемных событиях, которые не имеют ничего общего с реальностью. У одного пкшники призывают бойкотировать покупку на основании полутора комментов, второй про каких-то фанатов рассказывает, которые по факту переросли весь этот детсад "наших игрулек", годы назад прошли все эти проекты и им плевать.
Часть комментаторов тут дальше заголовка не читали и рвутся, что клятые сонибои им хотят все испортить, хотя по факту 3 фанбоя что-то где-то там кукарекнули и никто этого не заметил в сони.
ПКашеры наоборот захотят купить, чтобы насолить консольщикам. :D
Но кого?
Ой опять началось игра вышла 3 года назад везде и на 4ке и 5ке . Байкот блин уже б не смешили людей. Тема уже заезжена и не новая. Ладно когда horizon первый вышел это понятно но когда уже всё почти вышло это такой бредово звучит. Байкоты🤣🤣🤣
А не пошли они нах
Пусть переходят на ПК, если ещё не перешли до сих пор, эпоха playstation кончилась с того как образовалась отдельная студия по портированию эксклюзивов на ПК, да и новых экзов нет, единицы выходят, в основном ремейки, ремастеры.
преданными фанатами
о боже, как же так?
их уж сколько раз предавали, ничего, утрутся и дальше кнопки нажимать.
а фанаты пк насколько бывают преданными когда игра с пк с крутой графикой на мощном пк выходит на консоле с графикой похуже. Да и Call of Duty 3 до сих пор на пк не вышла
уж чего чего но сони их не предавала - она забирает деньги у пк бояр им же (пс игрокам) зарабатывает на новую консоль и игры- чё они негодуют не понятно.
А вот бредом воняет "Прося PC-геймеров воздержаться от поддержки порта, пользователь Steam надеется, что Sony понесет убытки на этом релизе и в итоге откажется от портирования новых игр на эту платформу", как это он представляет вообще ФЗ, типо пкашники его послушают?
"Элитарность" свою теряют вот и бомбят
бред, я чаще играю на ps, и только поддержу если игра выйдет на всех платформах
Её нужно бойкотировать хотя бы потому что эти ублюлки установили конский ценник, на игру 4 летней давности))
Никогда такого не было, и вот опять)
Фанбои как всегда держат марку, причем не взирая от платформы реакция всегда одинаковая)))
Ещё больше будут покупать, чтобы Сонибоям нагадить) Просто Генально)))
Чел у которого есть все консоли и игровой ПК предлагает бойкотировать сони, клоун
Не понимаю я таких людей
Игра то у них так и так будет или что с выходом на пк у владельцев PlayStation насильно отберут эту игру?
От таких портов у этих игр только больше фанатов будет да и сони заработает денежек
Но меня больше всего забавляет то что этот человек написал что нужно бойкотировать эту игру на пк с пк и на платформу пк то есть создал тему в стиме
Аж вспомни что при выходе первого паука на пк один фанат распилил эксклюзивную PS4 ранимые они люди
Ну заплачь.
Хуже тех, кто делает эксклюзивы только тот, кто топит за эксклюзивы.
С какой то стороны я их понимаю. Цель эксклюзивов - поднять продажи платформы. И вот значит выходит эксклюзив, ты ради него покупаешь консоль, а через пару лет выясняется, что можно было эту консоль не покупать, а подождать выхода на ПК
Эмоции понятны, но сами виноваты, что повелись на развод с эксклюзивностью)
ЖАЛКИЕ
Да в обще пох на этих фанатов плойки🤣🤣🤣
сонибои ущемились)))))
лол
Че за наглость?) политика портирования эксклюзивов на ПК началась не вчера)
Бойкотировать игру, которая вышла уже черт знает сколько лет это конечно бред, но вот то, что Сони выпускает свои игры без всякой защиты это слишком самонадеянно, учитывая тотальное нищебродство "пека-бояр" в плане покупки игр. Очевидно же, что сыгранных торрент-версий будет в разы больше чем купленных.
гнать предателя ссаными тряпками
Какой же ты жалкий пuдр, трущий комменты, которые тебя обличают. Журналу должно быть стыдно за то, что он тебя нанял.
Нужно сразу делать мультиплатформу и чтобы каждый сам решал на чём ему играть.
Экзы это уже пережиток прошлого, особенно с Сони, которые с момента релиза PS5 за 3 года почти ничего толкового не выпустила (не в счёт игры которые доступны на PS4 и PS5 одновременно).