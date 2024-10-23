Экшен Ghost of Yotei теперь можно добавить в список желаемого

Хотя в 2024 году Sony не выпустила ни одной из своих флагманских сюжетных AAA-франшиз, 2025 год выглядит гораздо более многообещающим для PlayStation в этом плане, и во многом благодаря тому, что в следующем году выйдет продолжение Ghost of Tsushima - Ghost of Yotei. Спустя месяц после официального анонса, игра стала доступна для добавления в список желаемого в PlayStation Store. Это было подтверждено разработчиком Sucker Punch в их Twitter.

События Ghost of Yotei разворачиваются через 300 лет после оригинальной игры и перенесут игроков в регион Эдзо, расположенный вокруг горы Йотей. Помимо новой локации, фанатов ждет и новый главный герой по имени Атсу.

Точная дата выхода пока не объявлена.