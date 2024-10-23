Экшен Ghost of Yotei теперь можно добавить в список желаемого

Хотя в 2024 году Sony не выпустила ни одной из своих флагманских сюжетных AAA-франшиз, 2025 год выглядит гораздо более многообещающим для PlayStation в этом плане, и во многом благодаря тому, что в следующем году выйдет продолжение Ghost of Tsushima - Ghost of Yotei. Спустя месяц после официального анонса, игра стала доступна для добавления в список желаемого в PlayStation Store. Это было подтверждено разработчиком Sucker Punch в их Twitter.
События Ghost of Yotei разворачиваются через 300 лет после оригинальной игры и перенесут игроков в регион Эдзо, расположенный вокруг горы Йотей. Помимо новой локации, фанатов ждет и новый главный герой по имени Атсу.
Точная дата выхода пока не объявлена.
Он,они,оно добавил в список не желаемого.
Ghost of Свит беби.
Можно, но ненужно)
Ждал продолжения Сакая, а подсунули это, такого в Желаемом нам не надо.
Ее можно было добавить в список желаемого сразу после анонса
Ну что ж... Остаëтся надеятся, что игра игра геймплейно будет более разнообразна, нежели Цусима. А то в 2024 году играется уже довольно рутинно.
А когда будет "Список не желаемого"?
главное чтоб сразу пк версию выпустили.
ну пол года можно подождать. пока бетатестеры не потестят.
Главное что бы сразу мод выпустили на смену ГГ
Думаю с учетом спроса на консолях, её сразу выпустят.
не фанат смотреть только на мужчин. и женские персонажи меня полностью устраивают в играх.