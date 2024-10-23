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Ghost of Yotei 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.2 99 оценок

Экшен Ghost of Yotei теперь можно добавить в список желаемого

butcher69
Новости

Хотя в 2024 году Sony не выпустила ни одной из своих флагманских сюжетных AAA-франшиз, 2025 год выглядит гораздо более многообещающим для PlayStation в этом плане, и во многом благодаря тому, что в следующем году выйдет продолжение Ghost of Tsushima - Ghost of Yotei. Спустя месяц после официального анонса, игра стала доступна для добавления в список желаемого в PlayStation Store. Это было подтверждено разработчиком Sucker Punch в их Twitter.

События Ghost of Yotei разворачиваются через 300 лет после оригинальной игры и перенесут игроков в регион Эдзо, расположенный вокруг горы Йотей. Помимо новой локации, фанатов ждет и новый главный герой по имени Атсу.

Точная дата выхода пока не объявлена.

-12
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Gerard Shepard1

Он,они,оно добавил в список не желаемого.

4
as1c

Ghost of Свит беби.

2
Dark1994

Можно, но ненужно)

2
Kazerad

Ждал продолжения Сакая, а подсунули это, такого в Желаемом нам не надо.

2
makemecringe

Ее можно было добавить в список желаемого сразу после анонса

0
Jarvis666

Ну что ж... Остаëтся надеятся, что игра игра геймплейно будет более разнообразна, нежели Цусима. А то в 2024 году играется уже довольно рутинно.

0
taotahu1992

А когда будет "Список не желаемого"?

-1
OPen man

главное чтоб сразу пк версию выпустили.

-3
Комментарий удален
OPen man Jokernet

ну пол года можно подождать. пока бетатестеры не потестят.

-2
Wandigo

Главное что бы сразу мод выпустили на смену ГГ

0
Han Yslat

Думаю с учетом спроса на консолях, её сразу выпустят.

0
OPen man Wandigo

не фанат смотреть только на мужчин. и женские персонажи меня полностью устраивают в играх.

0