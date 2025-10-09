Ghost of Yotei дебютировала на первом месте японского чарта продаж

Несмотря на то, что ни Sony Interactive Entertainment, ни Sucker Punch Productions еще не раскрыли информацию о продажах Ghost of Yotei, в сети начали появляться предварительные цифры. И вот, наконец, появились и реальные данные.

В журнале Famitsu был опубликован рейтинг по продажам игр на физических носителях в Японии. Данные ранжирования охватывают период с 29 сентября по 5 октября и показывают, что прошедшая неделя была неделей премьерных релизов.

Новинка от Sucker Punch разошлась тиражом в 120 тысяч копий за первую неделю, обойдя такие релизы, как Super Mario Galaxy, Final Fantasy Tactics и Digimon Story: Time Stranger. При этом продажи по сравнению с Ghost of Tsushima, которая на старте разошлась тиражом в 212 тысяч копий, потеряли 43%.

Это первый официальный отчет о продажах, подтверждающий недавние сообщения о том, что Ghost of Yotei стала хитом в Японии.