ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 372 оценки

Ghost of Yotei дебютировала на первом месте японского чарта продаж

Gruz_ Gruz_

Несмотря на то, что ни Sony Interactive Entertainment, ни Sucker Punch Productions еще не раскрыли информацию о продажах Ghost of Yotei, в сети начали появляться предварительные цифры. И вот, наконец, появились и реальные данные.

В журнале Famitsu был опубликован рейтинг по продажам игр на физических носителях в Японии. Данные ранжирования охватывают период с 29 сентября по 5 октября и показывают, что прошедшая неделя была неделей премьерных релизов.

Новинка от Sucker Punch разошлась тиражом в 120 тысяч копий за первую неделю, обойдя такие релизы, как Super Mario Galaxy, Final Fantasy Tactics и Digimon Story: Time Stranger. При этом продажи по сравнению с Ghost of Tsushima, которая на старте разошлась тиражом в 212 тысяч копий, потеряли 43%.

  1. [PS5] Ghost of Yotei – 120,196 (Новинка)
  2. [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – 48,265 (Новинка)
  3. [NSW] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – 41,333 (Новинка)
  4. [SW2] Mario Kart World – 36,572 (1,837,895)
  5. [PS5] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – 24,138 (Новинка)
  6. [PS5] Digimon Story: Time Stranger – 23,779 (Новинка)
  7. [SW2] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – 12,363 (Новинка)
  8. [PS5] Silent Hill f – 9,328 (66,803)
  9. [SW2] Donkey Kong Bananza – 6,839 (334,335)
  10. [NSW] Minecraft – 5,430 (4,018,110)

Это первый официальный отчет о продажах, подтверждающий недавние сообщения о том, что Ghost of Yotei стала хитом в Японии.

14
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Kreliann

120 тысяч против 220 у прошлой части. Обвал мощный

9
maximus388

Здесь идет учет физических копий. Пять лет назад, когда дебютировала Тсусима, они составляли большую часть, сейчас же это всего в районе 20%.
Попробуй подумать еще.

4
Kreliann maximus388

Вот прям 20%? Это в Японии-то, причем на Плойке? С нетерпением буду ждать момента, когда ты предоставишь источник этого утверждения.

5
maximus388 Kreliann

Да, ошибся, 20% было в прошлом году, в этом еще меньше -- 17%
https://www.playground.ru/misc/news/sony_otchitalas_ps5_dostigla_80_3_mln_otgruzok_tsifrovye_prodazhi_83-1785510

Вообще забавно наблюдать, как горе-аналитеги на ПГ на основе исключительно своих фантазий вечно выдают какие-то бредовые сравнения или предрекают финансовые провалы, не понимая даже о чем речь.
Но когда их раз за разом сажают в лужу, сразу требуют точных официальных цифр.

Сегодня уже была новость, не переживай, у игры все хорошо, как на фоне других эксклюзивов Сони, так и мультиплатформы. До суммарных показателей Цусимы, наверное, не дотянут, но та и выходила в расширенной версии сразу на ПС4 и ПС5.
Ну, и раз ты приплел Японию, то для данного рынка без учета цифры более чем успешный дебют. Некоторые европейские блокбастеры в этом году и 10К не набирали, а у Silent Hill f, тоже знакового проекта для региона, было чуть больше 50К.

3
kotasha

Половина в это решила не играть, говорит о многом.

4
Finni24

так Игорь тонет

3
WerGC

японцы всегда странными были ничего удивительного

2