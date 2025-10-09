Ghost of Yotei дебютировала на первом месте японского чарта продаж

Несмотря на то, что ни Sony Interactive Entertainment, ни Sucker Punch Productions еще не раскрыли информацию о продажах Ghost of Yotei, в сети начали появляться предварительные цифры. И вот, наконец, появились и реальные данные.
В журнале Famitsu был опубликован рейтинг по продажам игр на физических носителях в Японии. Данные ранжирования охватывают период с 29 сентября по 5 октября и показывают, что прошедшая неделя была неделей премьерных релизов.
Новинка от Sucker Punch разошлась тиражом в 120 тысяч копий за первую неделю, обойдя такие релизы, как Super Mario Galaxy, Final Fantasy Tactics и Digimon Story: Time Stranger. При этом продажи по сравнению с Ghost of Tsushima, которая на старте разошлась тиражом в 212 тысяч копий, потеряли 43%.
- [PS5] Ghost of Yotei – 120,196 (Новинка)
- [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – 48,265 (Новинка)
- [NSW] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – 41,333 (Новинка)
- [SW2] Mario Kart World – 36,572 (1,837,895)
- [PS5] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – 24,138 (Новинка)
- [PS5] Digimon Story: Time Stranger – 23,779 (Новинка)
- [SW2] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – 12,363 (Новинка)
- [PS5] Silent Hill f – 9,328 (66,803)
- [SW2] Donkey Kong Bananza – 6,839 (334,335)
- [NSW] Minecraft – 5,430 (4,018,110)
Это первый официальный отчет о продажах, подтверждающий недавние сообщения о том, что Ghost of Yotei стала хитом в Японии.
120 тысяч против 220 у прошлой части. Обвал мощный
Здесь идет учет физических копий. Пять лет назад, когда дебютировала Тсусима, они составляли большую часть, сейчас же это всего в районе 20%.
Попробуй подумать еще.
Вот прям 20%? Это в Японии-то, причем на Плойке? С нетерпением буду ждать момента, когда ты предоставишь источник этого утверждения.
Да, ошибся, 20% было в прошлом году, в этом еще меньше -- 17%
https://www.playground.ru/misc/news/sony_otchitalas_ps5_dostigla_80_3_mln_otgruzok_tsifrovye_prodazhi_83-1785510
Вообще забавно наблюдать, как горе-аналитеги на ПГ на основе исключительно своих фантазий вечно выдают какие-то бредовые сравнения или предрекают финансовые провалы, не понимая даже о чем речь.
Но когда их раз за разом сажают в лужу, сразу требуют точных официальных цифр.
Сегодня уже была новость, не переживай, у игры все хорошо, как на фоне других эксклюзивов Сони, так и мультиплатформы. До суммарных показателей Цусимы, наверное, не дотянут, но та и выходила в расширенной версии сразу на ПС4 и ПС5.
Ну, и раз ты приплел Японию, то для данного рынка без учета цифры более чем успешный дебют. Некоторые европейские блокбастеры в этом году и 10К не набирали, а у Silent Hill f, тоже знакового проекта для региона, было чуть больше 50К.
Половина в это решила не играть, говорит о многом.
так Игорь тонет
японцы всегда странными были ничего удивительного