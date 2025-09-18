Ghost of Yotei получила специальный кинематографический трейлер для PS5

Охота начнётся 2 октября 2025 года с выходом Ghost of Yotei на PS5. Sucker Punch готовится выпустить продолжение Ghost of Tsushima с самостоятельным, оригинальным сюжетом.

Sony представила новый CGI-трейлер для рекламы игры. Игрокам предстоит взять на себя роль Ацу в сельской Японии XVII века, спустя 300 лет после событий на Цусиме. Игрокам предстоит исследовать север страны в поисках мести. Наша героиня выследит группу из шести преступников, ответственных за гибель её близких.