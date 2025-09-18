Ghost of Yotei получила специальный кинематографический трейлер для PS5

Охота начнётся 2 октября 2025 года с выходом Ghost of Yotei на PS5. Sucker Punch готовится выпустить продолжение Ghost of Tsushima с самостоятельным, оригинальным сюжетом.
Sony представила новый CGI-трейлер для рекламы игры. Игрокам предстоит взять на себя роль Ацу в сельской Японии XVII века, спустя 300 лет после событий на Цусиме. Игрокам предстоит исследовать север страны в поисках мести. Наша героиня выследит группу из шести преступников, ответственных за гибель её близких.
о! очередной трейлер для массовых дизлайков! ну что, пойдём "поддержим" игру? 👎😁
А нормальные игры когда выйдут?
Когда всеядные гвноеды перестанут покупать плохие
браво!
В точку, не продалась бы хорошо эта тсусима - не было йотея и может сделали бы что-нибудь нормальное
Там уже боты сони массово в ход пошли
ой не пропущу ) Такое даром не надо
Жесть.. наваливают и наваливают трейлеры, как-будто почти каждый день новые ролики.
🤣🤣🤣😂😂😂🤣🤣 та ты сооо прям щедевр
вот такая графика и должна быть,а не этот ПОЗОР