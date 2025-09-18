ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 270 оценок

Ghost of Yotei получила специальный кинематографический трейлер для PS5

monk70 monk70

Охота начнётся 2 октября 2025 года с выходом Ghost of Yotei на PS5. Sucker Punch готовится выпустить продолжение Ghost of Tsushima с самостоятельным, оригинальным сюжетом.

Sony представила новый CGI-трейлер для рекламы игры. Игрокам предстоит взять на себя роль Ацу в сельской Японии XVII века, спустя 300 лет после событий на Цусиме. Игрокам предстоит исследовать север страны в поисках мести. Наша героиня выследит группу из шести преступников, ответственных за гибель её близких.

26
11
Искусственный интеллeкт

о! очередной трейлер для массовых дизлайков! ну что, пойдём "поддержим" игру? 👎😁

15
buddaset

А нормальные игры когда выйдут?

7
Сережаа

Когда всеядные гвноеды перестанут покупать плохие

11
Искусственный интеллeкт Сережаа

браво!

2
Barrie Butsers Сережаа

В точку, не продалась бы хорошо эта тсусима - не было йотея и может сделали бы что-нибудь нормальное

1
Сережаа

Там уже боты сони массово в ход пошли

7
janfondebruno

ой не пропущу ) Такое даром не надо

3
Serg_Sigil

Жесть.. наваливают и наваливают трейлеры, как-будто почти каждый день новые ролики.

1
Dj NordSound

🤣🤣🤣😂😂😂🤣🤣 та ты сооо прям щедевр

1
WerGC

вот такая графика и должна быть,а не этот ПОЗОР

1