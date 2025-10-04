Ghost of Yotei впечатляет почти идеальным рейтингом в магазине PSN

Поклонники PlayStation в полном восторге от Ghost of Yotei, дебютировавшей с почти идеальным рейтингом в магазине PSN. Это долгожданное продолжение Tsushima, и на этот раз в главной роли — Ацу, а не Дзин. Игра получила восторженные отзывы от большинства изданий, превзойдя Tsushima на Metacritic. Теперь, помимо критиков, её почти идеально приняли и игроки PlayStation.
В магазине PSN Ghost of Yotei имеет практически безупречный рейтинг 4,89. Оценка не меняется вне зависимости от региона и основана на 9282 оценках. Как показывает анализ Sony, 96% пользователей поставили игре 5 звёзд, в то время как только 1% поставили ей 4 и 3 звезды, а 2% — 1 звезду.
Для сравнения, Ghost of Tsushima Director’s Cut имеет оценку 4,60, основанную на гораздо более высоком общем количестве оценок — 269 998. Это говорит о том, что оценка Ghost of Yotei, вероятно, снизится, но 4,89, основанная на оценках более 9000 пользователей, всё равно впечатляет. Death Stranding 2 также имеет рейтинг 4,89 в магазине PSN, но с общим количеством оценок 37 948, поэтому будет интересно посмотреть, сможет ли Yotei сохранить этот результат.
А ведь сонечка такая честная - не покупает стримеров, журнализов и блогеров, не использует ботов для маркетинга в соц сетях, не накручивает рейтинги на сайтах с отзывами, а поклонники сони-хрючева это не умственно-отсталые скуфы, пожирающие одну и ту же похлебку из раза в раз...
Эти оценки вообще не стоит рассматривать... как правило менее 10% купивших их оставляют.
Оценка, в принципе, не может быть серьёзным критерием, т.к. изначально субъективна и эгоцентрична.
Одна из самых красивых игр в целом. Геймплей и история средние на 5 из 10, но пейзажи отвал башки, можно просто целый день на коне скакать и получать визуальные оргазмы.
С таким же успехом можешь на 4к телеке врубить National Geographic или какой-нибудь BBC про природу и так же получать эстетическое удовольствие и визуальные оргазмы от увиденного. А в игры как бы играть нужно, какими бы красивыми они не были бы.
Что та слабо вериться тут даже отзывов нет, сони ничего не стоит их накрутить как покупка оценок у продажных обзорщиков.
А были бы плохие оценки - то "эксперты" сказали бы, что вот, наконец, честное и независимое общественное мнение живых игроков.
накрутил хорошие оценки = плохо, накрутили плохие оценки = хорошо.
Так и живём.
потому что он накручен
Очередной кал про надоевших в играх япошек с мечиками, да ещё и с бабой от поехавших разработчиков, ммм
А где крики про то насколько исторически верна игра. Тишина. А ну да ведь ГГ баба.
как вообще оценки на псн смотреть и ставить? Сколько было у меня плойка никогда не обращал и даже не видел такого
Забавно, как у них это так получается, относительно недавно выходила новость, что игру бойкотируют и когда вышел трейлер у ролика было 36 тыс. дизлайков при 16 тыс. лайков, а тут игра вышла и рейтинг идеальный?) Хмм...
Бомбическая игра. Пойду-ка тоже влеплю ей пятерочку.