Ghost of Yotei впечатляет почти идеальным рейтингом в магазине PSN

Поклонники PlayStation в полном восторге от Ghost of Yotei, дебютировавшей с почти идеальным рейтингом в магазине PSN. Это долгожданное продолжение Tsushima, и на этот раз в главной роли — Ацу, а не Дзин. Игра получила восторженные отзывы от большинства изданий, превзойдя Tsushima на Metacritic. Теперь, помимо критиков, её почти идеально приняли и игроки PlayStation.

В магазине PSN Ghost of Yotei имеет практически безупречный рейтинг 4,89. Оценка не меняется вне зависимости от региона и основана на 9282 оценках. Как показывает анализ Sony, 96% пользователей поставили игре 5 звёзд, в то время как только 1% поставили ей 4 и 3 звезды, а 2% — 1 звезду.

Для сравнения, Ghost of Tsushima Director’s Cut имеет оценку 4,60, основанную на гораздо более высоком общем количестве оценок — 269 998. Это говорит о том, что оценка Ghost of Yotei, вероятно, снизится, но 4,89, основанная на оценках более 9000 пользователей, всё равно впечатляет. Death Stranding 2 также имеет рейтинг 4,89 в магазине PSN, но с общим количеством оценок 37 948, поэтому будет интересно посмотреть, сможет ли Yotei сохранить этот результат.