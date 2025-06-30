Новый ролик Ghost of Yotei посвятили коллекционному изданию

Sony представила новый трейлер приключенческого экшена Ghost of Yotei и раскрыла содержимое коллекционного издания, которое обойдётся в 250 долларов. Релиз состоится 2 октября эксклюзивно на PlayStation 5.
Главная героиня игры — Атсу, пережившая жестокое нападение: её семью убили, а саму привязали к горящему дереву катаной. Девочка выжила, научилась сражаться и теперь охотится на шестерых преступников. Но путь мести приведёт Атсу к новым союзникам и более высокой цели.
Коллекционное издание Ghost of Yotei включает:
- Все бонусы Digital Deluxe-версии
- Маску «Призрак»
- Пояс и гарду катаны (цубу)
- Бумажное дерево гинкго
- Арт-карты
- Настольную игру «Zeni Haikiji» с монетами и мешочком
Первая часть была жёстким калом в лучших традициях игр от юбисофт, тут я так понимаю ничего не поменялось тупо зачистка вопросиков на карте
нет видео полноценного геймплэя зато есть видео коллекционного издания
Сказали же геймплей будет в июле на отдельной презентации