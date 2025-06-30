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Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.8 216 оценок

Новый ролик Ghost of Yotei посвятили коллекционному изданию

butcher69 butcher69

Sony представила новый трейлер приключенческого экшена Ghost of Yotei и раскрыла содержимое коллекционного издания, которое обойдётся в 250 долларов. Релиз состоится 2 октября эксклюзивно на PlayStation 5.

Главная героиня игры — Атсу, пережившая жестокое нападение: её семью убили, а саму привязали к горящему дереву катаной. Девочка выжила, научилась сражаться и теперь охотится на шестерых преступников. Но путь мести приведёт Атсу к новым союзникам и более высокой цели.

Коллекционное издание Ghost of Yotei включает:

  • Все бонусы Digital Deluxe-версии
  • Маску «Призрак»
  • Пояс и гарду катаны (цубу)
  • Бумажное дерево гинкго
  • Арт-карты
  • Настольную игру «Zeni Haikiji» с монетами и мешочком
10
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
agula98

Первая часть была жёстким калом в лучших традициях игр от юбисофт, тут я так понимаю ничего не поменялось тупо зачистка вопросиков на карте

3
MagnanimousCecil
WerGC

нет видео полноценного геймплэя зато есть видео коллекционного издания

CRAZY rock GAME

Сказали же геймплей будет в июле на отдельной презентации

1