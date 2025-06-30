Новый ролик Ghost of Yotei посвятили коллекционному изданию

Sony представила новый трейлер приключенческого экшена Ghost of Yotei и раскрыла содержимое коллекционного издания, которое обойдётся в 250 долларов. Релиз состоится 2 октября эксклюзивно на PlayStation 5.

Главная героиня игры — Атсу, пережившая жестокое нападение: её семью убили, а саму привязали к горящему дереву катаной. Девочка выжила, научилась сражаться и теперь охотится на шестерых преступников. Но путь мести приведёт Атсу к новым союзникам и более высокой цели.

Коллекционное издание Ghost of Yotei включает: