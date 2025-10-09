Новый трейлер Ghost of Yotei демонстрирует особенности режимов режиссера

В вышедшей на прошлой неделе приключенческом экшине Ghost of Yōtei, разработанной студией Sucker Punch доступно сразу несколько режимов игры. Чтобы показать особенности трех альтернативных режимов, был опубликован новый трейлер, в котором показано, как Ацу охотится на «Шесть Йотей» и исследует дикие просторы Эзо.
Так, режим «Куросава» предлагает черно-белую эстетику с аудиофильтром в честь японского кинорежиссера, режим «Ватанабе» — лоу-фай музыкальное сопровождение под руководством Синичиро Ватанабе, а режим «Миике» — приближение камеры вплотную к боевым сценам с увеличенным количеством крови и грязи, вдохновленное творчеством Такаси Миике.
Ghost of Yotei уже доступна для PlayStation 5.
Коричневый фильтр ей больше подойдёт
за скучного желтого мужика лучше было
а вы заметили, да? что после релиза, когда они якобы уже набрали 2 ляма игроков - они дальше продолжают рекламную компанию игры и выпускают новые трейлеры?! я вот не припомню, что после релизы какой-то игры продолжали клепать новые трейлеры... о чем это говорит? ... я думаю это говорит о Катострофическом провале игры... мне кажется что её аудитория максимум сотни две тысяч, от силы три... поэтому они вынуждены дальше вкладывать деньги в пиар, чтобы набрать хотя бы пол ляма игроков