Новый трейлер Ghost of Yotei демонстрирует особенности режимов режиссера

В вышедшей на прошлой неделе приключенческом экшине Ghost of Yōtei, разработанной студией Sucker Punch доступно сразу несколько режимов игры. Чтобы показать особенности трех альтернативных режимов, был опубликован новый трейлер, в котором показано, как Ацу охотится на «Шесть Йотей» и исследует дикие просторы Эзо.

Так, режим «Куросава» предлагает черно-белую эстетику с аудиофильтром в честь японского кинорежиссера, режим «Ватанабе» — лоу-фай музыкальное сопровождение под руководством Синичиро Ватанабе, а режим «Миике» — приближение камеры вплотную к боевым сценам с увеличенным количеством крови и грязи, вдохновленное творчеством Такаси Миике.

Ghost of Yotei уже доступна для PlayStation 5.