Новый трейлер Ghost of Yotei раскрывает технические особенности игры

Sony и Sucker Punch Productions выпустили новый трейлер с описанием особенностей Ghost of Yotei, предстоящей приключенческой игры и сиквела Ghost of Tsushima.
Видео посвящено различным функциям, поддерживаемым игрой на PlayStation 5. В трейлере демонстрируются разрешение 4K, адаптивные триггеры, тактильная обратная связь контроллера DualSense и 3D-звук. Ghost of Yōtei также получит сверхбыструю загрузку при переключении между сезонами.
Выход Ghost of Yotei на PlayStation 5 состоится 2 октября.
никакого улучшения от предыдущей части нет даже хуже стало,а по сравнению с тенями это вообще позор
Да не, чел, то же самое. Ухудшений точно нет, если не брать в расчёт актрисульку на ГГ - тут вообще без комментариев. Всё стабильно, ну а из плюсов оружек навалили побольше. Хз, жёсткого хейта игра точно не заслуживает, не такая уж она и г()внистая.
Так, в игре всего лишь будет её образ — и не более того... Её реальная жизнь останется за стенами игры. Огромное количество игроков понятия не имеет, кто она, и даже не узнают, что ГГ делался по реальному человеку