Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 283 оценки

Новый трейлер Ghost of Yotei раскрывает технические особенности игры

monk70 monk70

Sony и Sucker Punch Productions выпустили новый трейлер с описанием особенностей Ghost of Yotei, предстоящей приключенческой игры и сиквела Ghost of Tsushima.

Видео посвящено различным функциям, поддерживаемым игрой на PlayStation 5. В трейлере демонстрируются разрешение 4K, адаптивные триггеры, тактильная обратная связь контроллера DualSense и 3D-звук. Ghost of Yōtei также получит сверхбыструю загрузку при переключении между сезонами.

Выход Ghost of Yotei на PlayStation 5 состоится 2 октября.

Комментарии:  4
DezkQ
5
WerGC

никакого улучшения от предыдущей части нет даже хуже стало,а по сравнению с тенями это вообще позор

5
TheCalvariam

Да не, чел, то же самое. Ухудшений точно нет, если не брать в расчёт актрисульку на ГГ - тут вообще без комментариев. Всё стабильно, ну а из плюсов оружек навалили побольше. Хз, жёсткого хейта игра точно не заслуживает, не такая уж она и г()внистая.

2
Дрессировка гусей TheCalvariam
если не брать в расчёт актрисульку на ГГ - тут вообще без комментариев

Так, в игре всего лишь будет её образ — и не более того... Её реальная жизнь останется за стенами игры. Огромное количество игроков понятия не имеет, кто она, и даже не узнают, что ГГ делался по реальному человеку