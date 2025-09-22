Новый трейлер Ghost of Yotei раскрывает технические особенности игры

Sony и Sucker Punch Productions выпустили новый трейлер с описанием особенностей Ghost of Yotei, предстоящей приключенческой игры и сиквела Ghost of Tsushima.

Видео посвящено различным функциям, поддерживаемым игрой на PlayStation 5. В трейлере демонстрируются разрешение 4K, адаптивные триггеры, тактильная обратная связь контроллера DualSense и 3D-звук. Ghost of Yōtei также получит сверхбыструю загрузку при переключении между сезонами.

Выход Ghost of Yotei на PlayStation 5 состоится 2 октября.