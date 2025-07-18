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Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 233 оценки

Разработчики Ghost of Yotei рассказали, почему отказались от системы стоек

monk70 monk70

Ghost of Yotei — следующий крупный релиз для PlayStation 5, который в последние дни получил новую информацию от разработчиков из Sucker Punch Productions.

Любой, кто играл в Ghost of Tsushima или видел видео, помнит, что в игре есть система стоек, каждая из которых подходит для сражения с определённым типом врагов.

Однако, в отличие от Ghost of Tsushima, в Ghost of Yotei системы стоек не будет. Sucker Punch выбрала более многоуровневую боевую систему, сделав упор на импровизацию для создания более динамичного игрового процесса.

В Ghost of Yotei мы добавили гораздо больше слоёв, чтобы создать более импровизированную атмосферу боя. Она глубокая. Мы заменили систему стоек оружием — фактически, мы добавили пятое оружие — и это оружие — больше, чем просто визуальное изменение.

Нейт Фокс, креативный директор Yotei, подчёркивает, что игра позволяет бросать во врагов копьё, атаковать несколько целей кусаригамой и использовать механику обезоруживания, которая делает бой более динамичным.

Он приводит в пример ситуацию, когда игрок теряет своё оружие на мосту и ему приходится подбирать вражеское, что усиливает ощущение импровизации, уже присущее контратакам Ghost of Tsushima.

Главная героиня Ацу будет использовать разнообразное оружие, включая катану, копьё, кусаригаму, парные мечи и даже примитивное огнестрельное оружие, каждое из которых обладает уникальными способностями.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября 2025 года на PS5.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
llaann

Стойки в Ghost of Tsushima выглядели реалистичней, а тут как из игры 00-х достаёт копьё и длинную Катану из "кармана". Спасибо конечно, но кто просил?

6
WerGC

е мое еще и стоек нет все для простоты

5
Hog2012

Стойки заменили на разнообразное оружие, но по факту ничего не изменилось.

3
Jesse Faden

Ёпрст, то есть убрали стойки и заменили их новыми видами оружия под определенного врага (ну ок, новые анимации боя классно), потеря оружия, тоже интересная механика, но по факту шило на мыло. Нет бы оставить стойки и добавить к ним разные оружия, вот тебе и глубина боя и вариативность в бою под любого врага. Надо смотреть что будет

ZackSnyder

Очень глупое решение. Я ждал, что у каждого оружия будет своя стойка.