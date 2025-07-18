Разработчики Ghost of Yotei рассказали, почему отказались от системы стоек

Ghost of Yotei — следующий крупный релиз для PlayStation 5, который в последние дни получил новую информацию от разработчиков из Sucker Punch Productions.

Любой, кто играл в Ghost of Tsushima или видел видео, помнит, что в игре есть система стоек, каждая из которых подходит для сражения с определённым типом врагов.

Однако, в отличие от Ghost of Tsushima, в Ghost of Yotei системы стоек не будет. Sucker Punch выбрала более многоуровневую боевую систему, сделав упор на импровизацию для создания более динамичного игрового процесса.

В Ghost of Yotei мы добавили гораздо больше слоёв, чтобы создать более импровизированную атмосферу боя. Она глубокая. Мы заменили систему стоек оружием — фактически, мы добавили пятое оружие — и это оружие — больше, чем просто визуальное изменение.

Нейт Фокс, креативный директор Yotei, подчёркивает, что игра позволяет бросать во врагов копьё, атаковать несколько целей кусаригамой и использовать механику обезоруживания, которая делает бой более динамичным.

Он приводит в пример ситуацию, когда игрок теряет своё оружие на мосту и ему приходится подбирать вражеское, что усиливает ощущение импровизации, уже присущее контратакам Ghost of Tsushima.

Главная героиня Ацу будет использовать разнообразное оружие, включая катану, копьё, кусаригаму, парные мечи и даже примитивное огнестрельное оружие, каждое из которых обладает уникальными способностями.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября 2025 года на PS5.