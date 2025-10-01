Стало известно точное время выхода Ghost of Yotei

Ghost of Yotei от Sucker Punch Productions выйдет 2 октября по всему миру, спустя целых пять лет после Ghost of Tsushima, но в зависимости от вашего региона, она может быть доступна и раньше. Sony недавно сообщила IGN время выхода этой приключенческой экшен-игры в открытом мире, подтвердив, что релиз состоится в ночь с 1 на 2 октября в 00:00 МСК.

Ghost of Yotei выходит вместе с патчем первого дня, который исправляет множество ошибок и предлагает улучшения режима трассировки лучей, стабильности и многое другое.