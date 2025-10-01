ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 300 оценок

Стало известно точное время выхода Ghost of Yotei

monk70 monk70

Ghost of Yotei от Sucker Punch Productions выйдет 2 октября по всему миру, спустя целых пять лет после Ghost of Tsushima, но в зависимости от вашего региона, она может быть доступна и раньше. Sony недавно сообщила IGN время выхода этой приключенческой экшен-игры в открытом мире, подтвердив, что релиз состоится в ночь с 1 на 2 октября в 00:00 МСК.

Ghost of Yotei выходит вместе с патчем первого дня, который исправляет множество ошибок и предлагает улучшения режима трассировки лучей, стабильности и многое другое.

10
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
QuiescentEldon

На ПК не выходит, по этому по**й