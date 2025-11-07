ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.8 451 оценка

Sucker Punch поделилась ранними концепт-артами Ghost of Yotei

Концепт-художники студии Sucker Punch Ханс Парк и Мин Гуен поделились ранними концепт-артами из экшена Ghost of Yotei. Так же Парк подробно рассказал о своём концепт-арте (первый) и идеях, которые он закладывал в него:

  • Регион, где сильные ветра являются определяющим элементом - суровая среда, некогда населённая древними крепостями. Со временем сюда пришли новые поселенцы и сформировали небольшие сообщества;
  • Сосуществование следов прошлого и современной человеческой жизни. Современные жители используют остатки старых построек, чтобы защититься от ветра;
  • Визуально: руины прошлого находятся вне прямого воздействия ветра, тогда как следы современности отражают борьбу и стойкость людей, живущих в этих условиях;
  • В безлюдной местности, где ресурсы ограничены и трудно доступны, эта небольшая группа людей должна была выработать уникальные методы выживания;
  • Сила ветра глубоко формирует человеческую жизнь. В его пределах люди постоянно вынуждены делать выбор: адаптироваться, выживать и переопределять образ жизни;
  • Хотя изображение сосредоточено на ландшафте, его основное повествование строится вокруг следов человеческого существования и путей, которые они проделали сквозь время.

Ghost of Yotei доступна на PS5.

