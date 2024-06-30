Ghostrunner 2 получил третье платное DLC

Ghostrunner 2, киберпанк-экшен с видом от первого лица от разработчика One More Level и издателя 505 Games, получил третье дополнение под названием Heat Pack. Дополнение Heat Pack уже включено в состав Season Pass и Brutal Edition, но его также можно купить и отдельно для любой из платформ по цене $4,99/€4,99/£3,99.
В дополнении Heat Pack представлены косметические предметы, которые еще больше скрасят ваш геймплей в Ghostrunner 2. В нем вы найдете три катаны и скины для рук, а также обжигающий дизайн байка, на котором вы будете пробираться сквозь Башни Дхармы и залитые солнцем пустоши за их пределами.
Ghostrunner 2 доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (GOG, EGS и Steam).