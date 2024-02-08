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Ghostrunner 2 26.10.2023
Экшен, От первого лица, Киберпанк
7.8 135 оценок

Ghostrunner 2 получила набор Dragon Pack и обновление

monk70
Новости

Ghostrunner 2, киберпанк-триллер от первого лица от издателя видеоигр 505 Games и разработчика One More Level, сегодня получил долгожданный набор Dragon Pack. Новый смертоносный набор содержит косметический контент, посвященный Году Дракона. Хотя новый контент включен в Season Pass и Brutal Edition, его также можно приобрести отдельно за 3,99 фунта стерлингов и он включает в себя:

  • Скин мотоцикла Дизайн Ци
  • Скины меча и рук Цифан
  • Скины меча и рук из чешуи Ци
  • Скины меча и рук Галактика Ци

Кроме того, в качестве подарка на Лунный Новый год все владельцы Ghostunner 2 немедленно получили бесплатную китайскую озвучку и расширение текущего режима Roguerunner.exe, которое потребует мастерства владения вингсьютом Джека, дополнительных элементов паркура и жестоких встреч с врагами.

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