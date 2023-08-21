Новый атмосферный трейлер киберпанк-экшена Ghostrunner 2 подтвердил дату релиза

Издательство 505 Games официально подтвердило, что релиз киберпанк-экшена Ghostrunner 2 состоится 26 октября на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также ПК. Этот анонс последовал за утечкой из Epic Games Store и информацией от надежного инсайдера. Официальное сообщение сопровождалось атмосферным трейлером
Ghostrunner 2 — это хардкорный слэшер от первого лица в киберпанковом мире. В игре есть всё, за что поклонники полюбили Ghostrunner, а еще невероятные бои с боссами, новая история, уровни на мотоциклах, улучшенные навыки и еще больше экшена
Не играл в 1 часть. Как игра вообще?
Бомба!