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Ghostrunner 2 26.10.2023
7.9 32 оценки

Динамичный киберпанковый экшен Ghostrunner 2 выйдет 26 октября

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butcher69
Новости

Надежный инсайдер billbil-kun указал на то, что в Epic Games Store появилась дата релиза и перечень различных изданий экшена Ghostrunner 2. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series 26 октября.

Судя по всему эта дата совпадает с информацией от его источников, так как инсайдер дополнительно сообщил цены на все три издания предстоящей игры:

  • Обычное издание (39,99 долларов)
  • Deluxe-издание (49,99 долларов)
  • Брутальное издание (69,99 долларов)

Кстати, авторы Ghostrunner 2 собирались раскрыть новые подробности о проекте уже сегодня 21 августа. Вполне вероятно, что сегодня откроются предзаказы и будет официально названа дата выхода.

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