Динамичный киберпанковый экшен Ghostrunner 2 выйдет 26 октября

Надежный инсайдер billbil-kun указал на то, что в Epic Games Store появилась дата релиза и перечень различных изданий экшена Ghostrunner 2. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series 26 октября.
Судя по всему эта дата совпадает с информацией от его источников, так как инсайдер дополнительно сообщил цены на все три издания предстоящей игры:
- Обычное издание (39,99 долларов)
- Deluxe-издание (49,99 долларов)
- Брутальное издание (69,99 долларов)
Кстати, авторы Ghostrunner 2 собирались раскрыть новые подробности о проекте уже сегодня 21 августа. Вполне вероятно, что сегодня откроются предзаказы и будет официально названа дата выхода.