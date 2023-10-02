Разработчики Ghostrunner 2 представили вступительную кат-сцену

Разработчики из совместно с IGN опубликовали новый видеоролик под названием «Ghostrunner 2: Opening Cutscene», представляющий вступительную кат-сцену в стиле анимационного комикса
Ghostrunner 2 — это хардкорный слэшер с видом от первого лица, действие которого происходит через год после событий оригинального Ghostrunner. Действие происходит в мире киберпанка, характеризующемся интенсивной постапокалиптической атмосферой. Башня Дхармы служит последним прибежищем человечества, но ее жестокий правитель, Ключник, был свергнут. Игрокам предстоит использовать эту силу, чтобы формировать будущее человечества, сражаться с безжалостными био-ниндзя, уничтожать культ искусственного интеллекта, собравшийся возле Башни Дхармы, и участвовать в захватывающих и незабываемых эпических битвах.
Ghostrunner 2 выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК (в Steam, Epic Games Store и GOG) в 26 октября.
Первая часть очень понравилась, надеюсь это будет ещё лучше