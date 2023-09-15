Стала доступна демо-версия Ghostrunner 2

Издатель 505 Games и разработчик One More Level выпустили бесплатную демо-версию Ghostrunner 2 для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG.
Ghostrunner 2 — это долгожданный хардкорный слэшер от первого лица, действие которого происходит через год после событий Ghostrunner. Кровь будет течь в этом постапокалиптическом киберпанковом будущем, действие которого происходит после падения Ключника, тирана, правившего Башней Дхармы, последним прибежищем человечества. У игрока есть возможность сформировать будущее человечества и сразиться с жестоким культом искусственного интеллекта кибер-ниндзя, который сформировался за пределами Башни Дхармы, создавая поистине эпические и незабываемые впечатления.
Вас ждут невероятные битвы с боссами, более глубокое исследование мира за пределами Башни Дхармы, достойные боевые улучшения, нелинейные уровни со сложными участками для мотоциклов, захватывающие новые режимы и все те действия, которые вам понравились в Ghostrunner. В игре представлены новые навыки, позволяющие игрокам проявлять больше творчества и проходить даже самые сложные сражения с большей доступностью. Однако враги в Ghostrunner 2 ведут себя по-разному в зависимости от примененных к ним навыков, создавая новые испытания при каждой встрече.
Дизайн уровней игры более универсален и предлагает множество способов игры. Бои с боссами более интерактивны, что дает игрокам свободу выбора, как выжить в битвах с самыми сильными противниками. Система развития игрока была полностью переработана, предоставляя возможность экспериментировать и настраивать игровой процесс. Новая диалоговая система дает игрокам возможность глубже погрузиться в историю и сюжет. Появилось множество новых типов врагов, в том числе некоторые, переделанные под игровой процесс. Новая интерактивная среда включает в себя взрывающиеся бочки, разрушаемые стены, нейтральные объекты, которые могут помочь игроку, и другие улучшения, которые добавляют азарта в бой.
Ghostrunner 2 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 26 октября.