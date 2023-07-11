Новое обновление Ghostwire: Tokyo добавляет три костюма ©

Компании Bethesda и Tango Gameworks объявили о том, что экшен Ghostwire: Tokyo получил бесплатное обновление, добавляющее три костюмаа Татари

Ghostwire: Tokyo повествует о странных исчезновениях в Токио. Игрокам предстоит найти источник зла и очистить город, используя свои особые способности. Сюжет игры переплетается с оккультными лидерами, теориями заговора и легендами. Кроме того, недавно было выпущено обновление Spider's Thread, добавляющее в игру множество новых элементов.

Ghostwire: Tokyo доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.