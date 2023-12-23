Иммерсивный симулятор Gloomwood получил крупное обновление The Mirror Realm

Разработчики Диллон Роджерс и Дэвид Шимански объявили о выходе нового крупного обновления для инди-иммерсивного симулятора Gloomwood. Обновление, получившее название The Mirror Realm, принесло с собой одноименное новую локацию, которое игроки смогут посещать, чтобы легче возвращаться в другие места в Gloomwood.

Как отмечается в анонсе, обновление, по сути, привносит в Gloomwood систему быстрых путешествий, несмотря на отсутствие в игре какого-либо внутриигрового меню, HUD или пользовательского интерфейса, как только вы начинаете играть.

Вместе с добавлением The Mirror Realm обновление также принесло улучшенные карты освещения, а также изменения в текстурах различных предметов и оружия по всей игре.

В обновлении также появился совершенно необязательный новый контент, посвященный Рождеству, в виде уровней с падающим снегом, где игроки могут даже собирать снежки, чтобы бросать их. Обновление также добавляет праздничные шапки различным существам и врагам по всей игре.

Вышедшая в сентябре 2022 года Gloomwood во многом вдохновлена классическими симуляторами погружения, такими как Thief. В игре есть город, созданный вручную, который позволяет свободно исследовать, включая крыши и даже скрытые проходы.

В настоящее время Gloomwood доступна на ПК в режиме раннего доступа.