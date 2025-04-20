Высокооцененный иммерсим Gloomwood получил крупное обновление, которое вводит механику, меняющую игру

Вышло новое обновление для Gloomwood (95% положительных оценок в Steam), захватывающей игры в жанре иммерсивного симулятора, вдохновленной первыми двумя частями серии Thief и обогащенной элементами хоррора на выживание. Патч, получивший название The Research Update, предлагает множество новых возможностей.

Самое важное изменение - добавление механики исследования. С помощью пилы мы можем отрезать части тела убитых монстров, затем отнести эту добычу на маяк и разработать сыворотку, позволяющую временно превращаться в того или иного зверя. Это позволяет получить множество специальных способностей, облегчающих игровой процесс, таких как устойчивость к урону, безопасные прыжки с большой высоты или суперскорость.

Некоторые из этих способностей позволяют нам попасть в ранее недоступные места. Кроме того, внешний вид персонажа также трансформируется, позволяя избегать обнаружения врагами.

Дневник главного героя также был основательно переработан, и теперь мы действительно перелистываем страницы тома в кожаной обложке в поисках различной информации.