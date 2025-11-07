Открыта запись на бета-тестирование градостроительной стратегии Gnomepunk

Начался прием заявок на участие в бета-тестировании юмористической градостроительной стратегии Gnomepunk. В этой игре пользователям предстоит возглавить клан гномов и превратить их из простых собирателей грибов в грозную лесную цивилизацию.

Игрокам предстоит развивать свое поселение, обучая строителей, управляя ресурсами и осваивая новые технологии. Придется столкнуться как с внешними угрозами, такими как хищники и враждебные фракции, так и с внутренними проблемами, например, с распространением алкоголизма среди подданных.

Для расширения влияния можно будет использовать дипломатию или военную силу, а также захватывать людей и животных для использования в качестве рабочей силы или для развлечения на арене. Разработчики обещают систему налогообложения для поддержания порядка. Отдельно упоминается, что с наступлением ночи гномы превращаются из трудолюбивых работников в участников буйных вечеринок, что станет важным инструментом управления моралью.

Записаться на бета-тестирование можно на странице игры в Steam, нажав на кнопку Запросить доступ.