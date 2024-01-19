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God of War 22.03.2005
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8.9 453 оценки

Mechanics VoiceOver выложили русификатор к God Of War

Алекс470

Студия Mechanics VoiceOver выложили русификатор для игры God Of War 2005 года, единственной игры в серии (не считая спин оффов) которая не была озвучена

Сами Механики пишут:

Свершилось! Спустя 19 лет культовый слэшер God of War наконец-то получил полноценный дубляж на великий и могучий! Рады представить вам релизную версию русской локализации God of War для PS3, в которую помимо озвучки нами также был добавлен перевод текста на русский язык. За основу была взята PS2-версия перевода от RETROGAMING, в которую мы внесли свои правки и изменения. Так что теперь каждый может примерить на себя образ могучего Кратоса и надрать задницу богу.

Русификатор доступен пока только для PS3 версии, а версию PS2 нужно подождать какое то время

27
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Baxxi

Жаль, что на Dying Light очень медленно продвигается сбор.

5
AndruhaGruz

Тоже очень жду

3
Baxxi AndruhaGruz

а еще я ждал озвучку на dishonored от game voice, но они ее отменили.

1
Rama0512

мне в 3 части больше нравится озвучка кратоса.

2
Naughty_Kamikaze

Они укурились? Перевод был.

1
marsh resident

да ладно, а как же я играл в пс3 версию озвученную?

0
marsh resident

God of War HD Collection Volume I, куда входит первая и вторая часть, имеет перевод

0
Миханик Шестеренкин

Неофициальная озвучка была.

0
Ang Dark

Видимо на ГРИБЫ или что-то ЗАПРЕЩЕННОЕ ушли часть донатов народа -_- ибо эти *убрано цензурой*... (видимо) НЕ в курсе , что БЫЛА блин локализация ...

0
Bassota277

Сколько новых интересных игр,а они старинный шлак переводят который люди уже давным давно прошли по 100 раз и забыли за него.

-3