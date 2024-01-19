Mechanics VoiceOver выложили русификатор к God Of War

Студия Mechanics VoiceOver выложили русификатор для игры God Of War 2005 года, единственной игры в серии (не считая спин оффов) которая не была озвучена
Сами Механики пишут:
Свершилось! Спустя 19 лет культовый слэшер God of War наконец-то получил полноценный дубляж на великий и могучий! Рады представить вам релизную версию русской локализации God of War для PS3, в которую помимо озвучки нами также был добавлен перевод текста на русский язык. За основу была взята PS2-версия перевода от RETROGAMING, в которую мы внесли свои правки и изменения. Так что теперь каждый может примерить на себя образ могучего Кратоса и надрать задницу богу.
Русификатор доступен пока только для PS3 версии, а версию PS2 нужно подождать какое то время
Жаль, что на Dying Light очень медленно продвигается сбор.
Тоже очень жду
а еще я ждал озвучку на dishonored от game voice, но они ее отменили.
мне в 3 части больше нравится озвучка кратоса.
Они укурились? Перевод был.
да ладно, а как же я играл в пс3 версию озвученную?
God of War HD Collection Volume I, куда входит первая и вторая часть, имеет перевод
Неофициальная озвучка была.
Видимо на ГРИБЫ или что-то ЗАПРЕЩЕННОЕ ушли часть донатов народа -_- ибо эти *убрано цензурой*... (видимо) НЕ в курсе , что БЫЛА блин локализация ...
Сколько новых интересных игр,а они старинный шлак переводят который люди уже давным давно прошли по 100 раз и забыли за него.