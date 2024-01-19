Mechanics VoiceOver выложили русификатор к God Of War

Студия Mechanics VoiceOver выложили русификатор для игры God Of War 2005 года, единственной игры в серии (не считая спин оффов) которая не была озвучена

Сами Механики пишут:

Свершилось! Спустя 19 лет культовый слэшер God of War наконец-то получил полноценный дубляж на великий и могучий! Рады представить вам релизную версию русской локализации God of War для PS3, в которую помимо озвучки нами также был добавлен перевод текста на русский язык. За основу была взята PS2-версия перевода от RETROGAMING, в которую мы внесли свои правки и изменения. Так что теперь каждый может примерить на себя образ могучего Кратоса и надрать задницу богу.

Русификатор доступен пока только для PS3 версии, а версию PS2 нужно подождать какое то время