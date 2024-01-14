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God of War (2018) 20.04.2018
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
8.8 3 105 оценок

Фанат показал женскую версию Кратоса из God of War

Simple Jack
Новости

Энтузиаст использовал генератор изображений DreamUp

Пользователь с ником ilkerureten представил, каким мог стать бог войны Кратос из франшизы God of War, если бы он был женщиной-воином. Энтузиаст использовал генератор изображений DreamUp на базе искусственного интеллекта.

+ ещё 4 картинки

А пользователь DeviantArt с никнеймом Tempest1912 представил анимешную интерпретацию персонажа:

Ранее пользователь онлайн-галереи DeviantArt с ником bbbeto отправил Геральта из серии «Ведьмак» покорять другие вселенные. Белый Волк посетил миры «Годзиллы», «Шрека», «Сверхъестественного» и прочих франшиз.

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-11
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Unicorling

Какая-то рандомная дичь, если по каждой нейрокартинке делать новость, то тут в день по сотне тысяч постов будет

17
Гена Транквилизатор

Бонусы сами себя не нафармят

1
samosan

Тут не делают новости по каждой нейро картинке,тут копипастят чужие новости по ним,а такого гораздо меньше.

1
FrankCecil

Тема (.)(.) не раскрыта

2
Zlobin_Evgeny

арты прикольные

0
Real Slim Shady

Как Netflix видит женского персонажа Кратоса

-1
Алиша Мегазвездочка

Новости по артам, да и тема не нова
а что так можно было?))

-1