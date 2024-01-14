Фанат показал женскую версию Кратоса из God of War

Энтузиаст использовал генератор изображений DreamUp
Пользователь с ником ilkerureten представил, каким мог стать бог войны Кратос из франшизы God of War, если бы он был женщиной-воином. Энтузиаст использовал генератор изображений DreamUp на базе искусственного интеллекта.
А пользователь DeviantArt с никнеймом Tempest1912 представил анимешную интерпретацию персонажа:
Ранее пользователь онлайн-галереи DeviantArt с ником bbbeto отправил Геральта из серии «Ведьмак» покорять другие вселенные. Белый Волк посетил миры «Годзиллы», «Шрека», «Сверхъестественного» и прочих франшиз.
Какая-то рандомная дичь, если по каждой нейрокартинке делать новость, то тут в день по сотне тысяч постов будет
Бонусы сами себя не нафармят
Тут не делают новости по каждой нейро картинке,тут копипастят чужие новости по ним,а такого гораздо меньше.
Тема (.)(.) не раскрыта
арты прикольные
Как Netflix видит женского персонажа Кратоса
Новости по артам, да и тема не нова
а что так можно было?))