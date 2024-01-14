Фанат показал женскую версию Кратоса из God of War

Энтузиаст использовал генератор изображений DreamUp

Пользователь с ником ilkerureten представил, каким мог стать бог войны Кратос из франшизы God of War, если бы он был женщиной-воином. Энтузиаст использовал генератор изображений DreamUp на базе искусственного интеллекта.

А пользователь DeviantArt с никнеймом Tempest1912 представил анимешную интерпретацию персонажа:

Ранее пользователь онлайн-галереи DeviantArt с ником bbbeto отправил Геральта из серии «Ведьмак» покорять другие вселенные. Белый Волк посетил миры «Годзиллы», «Шрека», «Сверхъестественного» и прочих франшиз.