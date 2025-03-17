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God of War 20.04.2018
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
8.9 4 079 оценок

Сериал по мотивам God of War получит два сезона

butcher69 butcher69

Шоураннер и сценарист Рональд Д. Мур подтвердил, что Amazon заказала сразу два сезона экранизации God of War. Дата выхода пока неизвестна, но проект уже находится в активной разработке.

Мур, известный по сериалам "Звёздный крейсер «Галактика»" и "Ради всего человечества", признался, что не является геймером, но заинтересован в адаптации культовой игры. Он сменил Рэйфа Джадкинса («Колесо времени»), который покинул проект в 2024 году. По слухам, его не устроило творческое направление, из-за чего Sony и Amazon решили начать работу с нуля.

Сюжет сериала будет основан на перезапуске 2018 года. История сосредоточится на взаимоотношениях Кратоса и его сына Атрея, разворачиваясь «на фоне эпических пейзажей».

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
User_200

На роль Кратоса найден, ну что Сони зеленый свет

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Light of Tfuth
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malars0

слышу

по мотивам

и сразу понятно что можно не смотреть чтоб не растраиватся...

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User_200
"взаимоотношениях Кратоса и его сына Атрея" тебе не интересно что Атрей признается что он гей сериале?
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Sorento NSK

Лучше "Скалы" на роль Кратоса не найти

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Max Rolens

Играть Атреия будет небинорманое уё××× из сериала the last of us ?

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