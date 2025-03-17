Сериал по мотивам God of War получит два сезона

Шоураннер и сценарист Рональд Д. Мур подтвердил, что Amazon заказала сразу два сезона экранизации God of War. Дата выхода пока неизвестна, но проект уже находится в активной разработке.

Мур, известный по сериалам "Звёздный крейсер «Галактика»" и "Ради всего человечества", признался, что не является геймером, но заинтересован в адаптации культовой игры. Он сменил Рэйфа Джадкинса («Колесо времени»), который покинул проект в 2024 году. По слухам, его не устроило творческое направление, из-за чего Sony и Amazon решили начать работу с нуля.

Сюжет сериала будет основан на перезапуске 2018 года. История сосредоточится на взаимоотношениях Кратоса и его сына Атрея, разворачиваясь «на фоне эпических пейзажей».