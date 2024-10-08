God of War Ragnarok получит улучшение для PS5 Pro

PlayStation 5 Pro выйдет 7 ноября. Ежедневно появляется информация об играх, которые получат поддержку на консоли и будут работать лучше, чем на стандартной PS5. Так вот, в числе этих игр оказалась и Ragnarok.
На странице God of War Ragnarok в PlayStation Store появилась пометка «PS5 Pro Enhanced». Пока неизвестно, какие нововведения будут присутствовать в игре на Pro-версии. Можно лишь предположить, что отныне ее можно будет пройти в 4K и 60 fps.
Всего обновления для PRO-версии получат как минимум 20 игр, среди которых Alan Wake 2, TLoU II Remastered, Gran Turismo 7, Dragon's Dogma 2, Hogwarts Legacy и другие.
В общем, если вы давно хотели поиграть или познакомиться с Ragnarok, но уже планируете купить PS5 Pro, то лучше немного подождать.
Называется - порт с ПК
А другие не получат) Че там, РДР2 получит улучшение? А Бладик прокачаете?
Вроде как об рдр2 ходят слухи)
Не удивлюсь если для рекламы Ps6 будут использовать все те же старые игры но с "улучшенной графикой или фпс".
Потом когда выйдет ps 6 можно будет еще раз ремастер какой нить запилить , например ласт оф асс 2 со страшной бабой и втюхать сонибойчикам )))
Где то наверное тихо плачет один Тодд Говард )))
ремастер получит ещё один ремастер. прогрев консольщиков
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