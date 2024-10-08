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God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.7 1 982 оценки

God of War Ragnarok получит улучшение для PS5 Pro

Gruz_
Новости

PlayStation 5 Pro выйдет 7 ноября. Ежедневно появляется информация об играх, которые получат поддержку на консоли и будут работать лучше, чем на стандартной PS5. Так вот, в числе этих игр оказалась и Ragnarok.

На странице God of War Ragnarok в PlayStation Store появилась пометка «PS5 Pro Enhanced». Пока неизвестно, какие нововведения будут присутствовать в игре на Pro-версии. Можно лишь предположить, что отныне ее можно будет пройти в 4K и 60 fps.

Всего обновления для PRO-версии получат как минимум 20 игр, среди которых Alan Wake 2, TLoU II Remastered, Gran Turismo 7, Dragon's Dogma 2, Hogwarts Legacy и другие.

В общем, если вы давно хотели поиграть или познакомиться с Ragnarok, но уже планируете купить PS5 Pro, то лучше немного подождать.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Unicorling

Называется - порт с ПК

4
Шмоня Натанзон

А другие не получат) Че там, РДР2 получит улучшение? А Бладик прокачаете?

1
Dark1994

Вроде как об рдр2 ходят слухи)

-1
BLATNOY1

Не удивлюсь если для рекламы Ps6 будут использовать все те же старые игры но с "улучшенной графикой или фпс".

1
MNM 1985

Потом когда выйдет ps 6 можно будет еще раз ремастер какой нить запилить , например ласт оф асс 2 со страшной бабой и втюхать сонибойчикам )))

Где то наверное тихо плачет один Тодд Говард )))

1
антон фекалис

ремастер получит ещё один ремастер. прогрев консольщиков

0
_RedLion_

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0