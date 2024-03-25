Креативный директор God of War Ragnarok сообщил о "ранних наработках" по следующему проекту студии

После завершения норвежской саги в God of War Ragnarok компания Sony Santa Monica так и не рассказала о том, что ждет серию дальше. Она запустила Valhalla, расширенный режим rogue-lite, который служит своего рода эпилогом для Кратоса, но новый проект студии остается неизвестным.
Тем временем в Twitter Кори Барлог, геймдиректор God of War (2018) и креативный директор Ragnarok, рассказал о некоторых "первых наработках" для "вещи, над которой я сейчас работаю". Он добавил: "Люди, с которыми я работаю в SonySantaMonica, просто за гранью гениальности".
Конечно, из этого твита мало что можно заключить, тем более что природа "вещи" неизвестна. Это может быть больше контента для Ragnarok, тем более что старший сценарист Орион Уокер сообщил, что Valhalla не является концом истории.
God of War Ragnarok уже доступна для PS4 и PS5 и, по слухам, выйдет на ПК в начале 2025 года.