Смотрим релизный трейлер мрачной славянской стратегии Gord

Компании Covenant.dev и Team17 Digital объявили о скором релизе мрачной фэнтезийной стратегической игры Gord в Steam, GoG, PlayStation®5 и Xbox Series X|S.
Искатели приключений и странствий могут приобрести цифровое или физическое стандартное издание или Deluxe Edition*, которое включает дополнительный сценарий "Hold Your Ground" для режима игры "Пользовательские сценарии", захватывающий оригинальный саундтрек Gord и артбук, рассказывающий о пути Covenant.dev к созданию мифического и безжалостного мира игры.
Созданная командой, в которую входят бывшие разработчики Frostpunk и The Witcher 3, игра Gord представляет собой однопользовательскую темную фэнтезийную стратегию, в которой, чтобы выжить, нужно строить, а чтобы победить, нужно покорить тьму за воротами. Выполняйте опасные для жизни задания в темном фэнтезийном мире, управляя населением, чьи личные истории и благополучие могут решить судьбу вашего племени.
Игра была не очень хорошо встречена критиками, но как она будет принята игроками мы сможем узнать уже совсем скоро - до выхода игры в Steam осталось несколько часов